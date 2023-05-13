動漫影片《灌籃高手》近日在大陸上映。為了喚起這部日本動漫在大陸觀眾心中的記憶，該影片邀請了20多年前為主角流川楓、櫻木花道配音的台灣配音員官志宏、于正昇，受到大陸年輕人的熱捧。隨之而來關於台配動漫作品的討論熱度，在小紅書、抖音等社群平台居高不下。在兩岸關係持續緊張的背景下，台配聲音在大陸獲得青年人的積極肯定，可謂艱難時局中一抹難得的亮麗色彩。

台灣配音受大陸人喜愛

大陸影視動漫長期以來受台灣配音行業影響頗深。在大陸80後、90後心中，台配動漫是一代人的記憶，如《聖鬥士星矢》、《哆啦A夢》、《櫻桃小丸子》、《名偵探柯南》、《灌籃高手》等等，早在20世紀90年代就已傳播至大陸，廣受好評。至今騰訊、優酷、愛奇藝等大陸影音網站上的許多動漫仍沿用台灣配音，反映出台配動漫在大陸人心中的分量。

從1950年代上海譯制廠以來的「譯制腔」，到現在逐漸自然生活化，大陸影視配音也在與時俱進。如今，大陸配音行業更進入專業化、公司化階段，如729聲工場、北斗企鵝、音熊聯盟、領聲、勝利之音等企業化運營多年。據艾瑞諮詢統計，2020年大陸網路音頻行業市場規模為123億元人民幣，預計到2023年可超過300億元人民幣。

雖然配音行業相對小眾，但兩岸市場合作前景廣闊。尤其是當傳統的配音市場與網路聲音市場相疊加時，配音不再局限於電影、廣告、有聲書、聲音培訓、導航等機會，它將打開兩岸聲音市場的更多可能。當前，大陸市場對高品質配音的需求日漸提升，而大陸專業配音員數量嚴重不足，意味著兩岸在配音市場的合作將大有可為。

事實上，大陸人的耳中已有許多充滿親切感和感染力來自台灣配音員的聲音。從劉傑配音的電視劇《戲說乾隆》、動漫《犬夜叉》，再到何志威、于正昇為大陸電子遊戲配音。這些配音員在大陸網路上擁有很高的討論度，本土化台詞更是深受喜愛。陳美貞為《哆啦A夢》的配音，「天啊！怎麼會這樣子！」「生命的價值是看內在的哦！」這些台詞加入了台灣人發音中常有的氣音，為日本動漫注入了生活化的腔調，讓配音聽起來更自然、不生硬，也更受大陸年輕人喜愛。

心靈貼合有助兩岸和解

台灣配音員能在大陸的聲優熱潮中掌握行業機會，不僅因為大陸需要這方面專業人才，從某種程度來說，還與大陸民眾認知的台灣腔這一文化符號有關。大陸大多數80後、90後都對台灣腔很熟悉。語言學者彭駿逸在2012至2016年期間完成的博士論文，探討大陸人對台灣腔的印象。論文共調查300餘名大陸人對台灣腔的態度，發現大陸人對台灣腔的認知首先來自早期赴陸的台灣精英；其次則是2000年左右輸往大陸的《流星花園》等偶像劇。更因偶像劇裡的角色，構築了大陸社會對於女性可愛及溫柔的看法，也勾勒出一個體貼暖男的形象。可以說，「台灣腔」的影劇與動漫，伴隨著大陸80後、90後成長年代，這也是台灣腔讓大陸年輕人感覺親切之所在。

許多台灣人到了大陸，印象最深刻的事情或許就是一開口就能被大陸人辨識。不僅如此，大陸人還時不時表示台灣腔好聽，許多人開車使用「高德地圖」app時，專門設置台灣藝人林志玲的語音導航。他們認為，溫柔、甜美的聲音，略帶撒嬌的語氣，能微微平復司機遭遇擁堵時的壞心情。

儘管大陸天南地北，各地都有自己的方言、腔調，但是，台灣腔在大陸影響力廣泛且深厚，也具有不可替代的特殊性。兩岸血脈相通、文化同根，但歷史記憶不同，語言也因各自政策與地域因素，發展出不同特色，台灣人一旦開口說話，語言上細膩、生動、形象的特色，喚醒大陸年輕人關於台灣腔的熟悉感和認同感，這種心靈間的貼合本身就是兩岸民心的一種和解。這背後，凸顯的則是兩岸交流的重要性。在兩岸關係緊張情勢下，兩岸青年的互動交流，兩岸的文化交流與互通，是培育兩岸關係和平因子的關鍵所在。