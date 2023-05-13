母親節前夕，蔡英文臉書貼文稱，這次教召有14位女性退伍士官兵，自願參加教召訓練，她們有特地向公司請假來報到，有人暫時離開孩子身邊，想要以實際的行動，為保護國家盡一分力。蔡英文還說，現在的教召以「實兵實裝」方式，模擬防衛作戰中的各種狀況，她要求大家「就地動員、就地作戰」，讓每一位參加教召的人都有能力守護自己的家園。

身為中華民國第一位女性三軍統帥，蔡英文有義務誠實而清楚地向全國人民說明以下幾點。

第一，我們究竟為誰而戰？為何而戰？以至於教召必須「實兵實裝」、模擬防衛作戰？

第二，為什麼每梯次教召時間要延長？為什麼退伍的女性士官兵也要參加教召？

第三，教召的「實兵實裝」是按國軍現制的裝備「實裝」嗎？這樣的「實裝」，能夠對抗假想敵嗎？

第四，國軍骨幹的志願役官兵，2022年共計4066人，相當於一個旅的兵力，提前退伍。實兵實裝的教召，能補兵力缺口嗎？

第五，為什麼要求大家「就地動員、就地作戰」？是因為國軍無法制敵於先機，也無法殲敵於境外，一旦戰爭爆發，敵軍登陸，城鎮街道肉搏戰不可避免嗎？

第六，不能殲敵於境外，是因為66架F16V延遲到2016年底交第一架機，海馬斯火箭也得要2016年才交貨嗎？其他軍購案能按時交貨嗎？

第七，戰爭爆發，「就地動員、就地作戰」，「他們」還需要向公司請假嗎？「他們」是暫時離開孩子身邊，還是永遠回不到孩子身邊？

從前瞻計畫、海上風電、非核家園、高端疫苗再到是否阻擋民間捐贈BNT疫苗，太多的謊言已經讓人民無法再相信國家領袖、三軍統帥了。兵者，國之大事，死生之地，存亡之道，不可不察。誠實是最好的政策。三軍統帥母親節前夕貼文，不能誠實以對，又豈能高調引戰，讓天下母親惶惶不可終日？

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