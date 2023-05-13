融合儒、釋、道的信仰內涵，台灣民間習俗對逝者百日的追憶懐思，兼具文化傳承及家庭倫理維繫的意義，是送別逝者一個重要的日子。5月15日是星雲大師住世緣盡，以97髙齡辭世於佛光山開山寮的一百天，緬懷大師一生弘揚人間佛法的信念，期許兩岸人民擁有和平幸福的畢生最後懸念，以及對社會各階層民眾的關懷體念，筆者以一位事業經營艱困之時，承大師關切體念的企業工作者，實有無限悲懷。

當今台灣社會各領域繁榮發展，對其中崢嶸有成者，社會上喜以「大師」稱之。事實上，大師名號至為崇髙，原係佛的十尊號之一。而在《史記•卷121•儒林傳》中，司馬遷也務實的給「大師」訂了崇髙標準，是指學問造詣很髙，為人所法者，以此覯之，星雲大師實至名歸。

累積星雲大師弘法80餘年的體驗，「人間佛教」就是佛法，「有佛法就有辦法」。他的佛法博大精深，智慧長留人間，影響不可限量，筆者只能瞻仰敬佩；而身為一位企業界人士，對大師為弘法而創建的數字所呈現的艱辛歷程和責任承擔，就有更深刻的體會。1976年大師在佛光山開山迄今56年間，於全球創建300餘所寺院，全球信眾達數百萬，全世界跟隨出家的弟子逾兩千人，「法水長留五大洲」，是多麼不容易的一項普照工程。

大師特別重視以教育、文化弘揚人間佛教，也有數字佐證。教育方面，先後創辦美國西來、台灣南華、佛光，澳洲南天及菲律賓光明等5所大學，並於全球創建16所佛教學院，近百所中小學和多所幼兒園。文化方面，大師著作等身，出版發行著作395冊，逾4000萬字。除設立電視台及報紙外，其他公益性圖書舘、美術館等散布各地，彰顯大師以文教關懷社會的良苦用心。

大師原籍江蘇，他對文教及宗教公益活動的推動也遍及江蘇各地。如成立揚州講壇、捐建揚州鑑真圖書舘、復建南京天隆寺及宜興大覺寺等，期能以交流活動促進兩岸和諧。筆者多年來致力兩岸京華城的打造興建，早年台北京華城和近年揚州京華城開幕時，星雲大師都不辭辛勞與多位法師親臨現場誦經祈福，讓會眾及威京集團同仁感念不已，也讓筆者對星雲大師體念企業經營者艱困待解的慈悲身影永記不忘。

猶憶揚州京華城揭幕之日，威京集團正處於財務瓶頸的紓困階段，筆者連向法師表示感恩的隨喜錢也沒凖備，只是送了一張面額千萬元台幣的支票，由佛光山第一代大弟子慈容法師代收。筆者據實向星雲大師説明並致歉，大師和藹的要我不要掛在心上，並且向在他身旁的慈容法師取回支票退還給我。筆者說「這是我真誠的心意」，又送交慈容，大師再次取回支票交還給我，並説：「威京集團仍處於財務困境，我們先收下你的心意，待集團財務好起來時，再請幫忙佛光山。」當時大師的視力已欠佳，但以慈悲心一再迅速表達關懷的至誠，深深感動了筆者。

星雲大師生前常提示他的工作信條：給人信心、給人歡喜、給人希望、給人方便。筆者在那一年的「揚州經驗」中充分體會了。大師對個人或個別企業是服膺這種「給人希望」的哲學，對於「給台灣希望」、「給兩岸人民希望」的大問題、大方向上，大師更時刻不忘期許「讓兩岸人民共同擁有和平幸福」。幾年前，他的眼力還可支撑文章的寫作之時，他就常在報刊發表促進兩岸穩定和平發展的論述。

甚至前幾年，他的行動還方便之時，我們還可看到他搭機到掦州的「揚州講壇」演講。在「人間衞視」的轉播中，滿埸大陸民眾聚精會神、專心聽講的神情，令人感動大師在耆壽之年，仍不辭辛苦奔波兩岸之問，目的就在推動兩岸交流，以期促進兩岸穩定，有助維護世界和平。我們能否做到，不少人認為是星雲大師的最後懸念。

南宋末年文天祥在《正氣歌》中說：「悠悠我心悲，蒼天曷有極！哲人日已遠，典型在夙昔。」星雲大師圓寂百日，離我們還不算太遠，何況他4000萬字的著作都還在，覓尋大師的智慧並得到啓發應該不難。（作者為威京集團主席）

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