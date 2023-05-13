中天新聞台2020年向NCC申請換照遭駁回，台北高等行政法院10日撤銷原處分，判中天勝訴，發回NCC重新作審查。（本報資料照片）

公道大明，台北高等行政法院10日宣判，NCC對於中天新聞台不予換照的處分，然全案仍可上訴。台北高等行政法院認為，NCC違反換照審查辦法的評分基準，形同改變執照的核發標準，足以影響所憑審議不予換照的結論，無從推算回復，其不予換照的處分自於法有違，中天請求撤銷處分有理由，至於請求NCC作成准予換照處分部分，仍待NCC依本判決的法律見解重為審議後，作成適法決定。

可見當初NCC對中天新聞台的指控，屢次違反《衛星廣播電視法》與內部控管及自律機制失靈、違反其自主公約及未能維護新聞專業等等，皆是莫須有的罪名，乃是欲加之罪何患無辭。

NCC揣摩上意，服膺唯綠是從的政治正確，淪為東廠打手，早已變成髒CC，算得上是哪門子的獨立機關？先射箭再畫靶，把待證的前提當結論，自我閹割專業倫理，才會落得眾人皆喊可廢的下場；所幸司法成為遏止蔡政府獨裁的最後防線，也證明台灣仍是法治社會，不容民進黨隻手遮天，隨便把新聞媒體扣紅帽、貼紅標，污衊憲法所保障的言論自由。

NCC裁罰中天已經被抗告成功，連9敗了，理應知錯能改、懸崖勒馬，怎還有臉上訴，還有NCC的主委及當年配合強制中天關台的委員們，是否也該主動請辭，下台一鞠躬？

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