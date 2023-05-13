中天新聞台換照訴訟判決出爐，中天勝訴。圖／本報資料照片

台北高等行政法院，以「評分基準違反規定」一審撤銷NCC不予中天換照裁決，

NCC說「會立刻上訴」，看來二審官司雙方還有一番激烈廝殺。但是即使再度贏得二審官司，中天新聞台是否就能重回有線電視頻道？以NCC過去備受爭議的行政手段來看，中天想要贏得最後勝利，恐怕還得經過嚴苛且凶險的三關。

第一關，如果最高行政法院的判決是「發回更審」，那麼等於一切從頭來，中天必須和NCC重回高等行政法院再度法律攻防，這一回合不知還要再拖多久？如果最高行政法院駁回了NCC上訴，中天才能算是闖過第一關。

第二關，NCC開始重審中天換照案。2020年時，NCC七位委員一致通過不予中天新聞台換照，過去有學者曾質疑，七位NCC委員政治光譜恐怕十分趨近。因此如果重審中天換照案，七位委員仍有極大可能，再度判中天死刑。另外，若NCC重開聽證會，再找另一批「意識型態」相近的鑑定人來為中天打分數，那麼中天可能仍是死路一條。2020年時，中天曾質疑NCC聘請的鑑定人立場之公正性，另提出一份鑑定人名單，但未獲NCC採納。若NCC重開聽證會，是否能由雙方各推薦一半的鑑定人？若是不能，恐怕仍是一場權力和武器不對等的戰爭。

第三關，如果NCC重審後，中天獲得換照通過，是否就可以重回52頻道？首先，拿到執照並不代表可以上架，NCC能把鏡電視上架案拖上一年多，照樣可以把中天新聞台重新上架案無限期拖延。再來，52頻道已被NCC送給華視，台視要申請遞補都被NCC拖延不審，中天想要回來，談何容易？最多恐怕也只能先上架到第二新聞區塊，等日後再作打算。

這三年來，NCC對中天裁罰案官司也一樣吃鱉，25案中有 10案被法院判決撤銷或敗訴，對NCC來說絕對是顏面無光。這或許是NCC成功將中天撤照後，太過得意忘形且肆意擴權，導致許多該注意的行政程序和合法性問題都被忽略，偏偏法院又是最注重程序正義的地方，因此NCC才會在裁罰案官司一再敗北。

不管是裁罰案失利或是北高行的撤銷不予換照案，都算是司法對NCC的一再警告。如果NCC不依法行事，恣意讓行政權無限擴張，且不給業者合理、公平的遊戲規則，那麼日後官司只會輸得更難看而已。高等行政法院也同樣警告NCC，雖然獨立機關有法定管理權限，但「決策事實基礎有無錯誤、資訊有無不對等、程序是否具有正當性」，這些也都還在法院的監管範圍內，NCC不要以為自己是獨立機關，就可以逾越法律權限。

雖然提出上訴是NCC的權利，但更重要的是，NCC是否能虛心檢討自己為何一再敗訴，並且提出一套讓業者可以心服口服的換照審查機制。若NCC一意孤行，那麼立法院應該要提出辦法，削減NCC行政權限，而監察院也不能再裝聾作啞，應即刻對NCC是否濫權展開調查。（作者為世新大學新聞學系助理教授）

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