跟在容閎後面的香山縣同鄉後進小子們，他們沒有去留學，也沒田可耕，就留在澳門或香港，念了幾年洋書，和洋人能在語言或文字上交流後，就在洋行中工作，以跑腿打工謀生。美哲學家杜威說：「生活就是教育」，不錯，這跑腿打工，正是另外一種教育。從這「流品殊雜」教育出來的人，國人通稱之為買辦。本文所指買辦，狹義上就指近代外國在華「洋行」中；上班打工的國人中的老土小子，他們從洋人的實際操辦中，學習到較先進的貿易知識和技能，在國內發揮他們學到的經商本領，因成就不凡而名震一時。買辦2字，當然比不上士大夫中秀才、舉人、進士等名字嚮亮，但就促進華夏中國的商業發展而言，他們或真正「功高震主」了。

在容閎就讀的澳門及後來的香港馬禮遜學校，僱有一位幫工名叫唐寶臣者，香山縣人氏，而且家貧，就帶著3位兒子在馬禮遜學校打工度日。唐寶臣的3個兒子唐廷桂（公元1828～1897，道光8～光緒23年），唐廷樞（公元1832～1892，道光12～光緒18年），唐廷庚（公元1835～1896，道光15～光緒22年），當然都隨著老爸，先後在馬禮遜學校就讀。這學校的經費，來自英、美兩國個人及教會的捐獻，數目不多，故前幾年招生數都是個位數。學校的課程安排，半天讀中文，半天讀英文。課程除中、英文外，還有算術、代數、幾何、物理、化學、生理衛生、地理、音樂、美術等，和當年的國內私塾教育，很不相同，主持者自然是英國或美國來華的牧師。學制初定為3至4年，大致屬於現之初中到高一之間。這學校最先於公元1835（道光15）年在廣州試辦，公元1837（道光15）年在澳門正式開始，到公元1839（道光19）年因「廣州銷煙」事件而停辦，於公元1842 （道光22）年時，英人已於公元1841年強占香港開埠，乃遷至香港繼續。牧師們的中文不是很靈光，所以學生們姓名登錄，都以英文記下口音，中文是後人加上的：

Awing（阿閎，容閎）、Ayun（阿遠）、Atseuk（阿焯）、Awei（阿偉，吳榮魁）、Aling（阿靈）。

Achik（阿植，唐廷桂）、Ashu（阿樞，唐廷樞）、Ashing（阿勝，黃勝）、Afan（阿寬，黃寬）、Akan（阿根，李根）、Awan（阿運，周運）。

在廣州及澳門，以說廣府話及客家話的人為多，筆者不熟悉廣州話平時對人如何稱呼，但熟悉客家人如何稱呼對方。在客家方言中，「阿」字是稱呼他人時的必要助語字。如客家人稱爺爺、奶奶為阿公、阿婆，稱爸爸、媽媽為阿爸、阿姆，稱哥哥、姐姐為阿哥、阿姊；譬如筆者為朱偉岳，若我家長輩把我介紹給親友時，會說：「這是阿偉岳」，或對較熟稔的人說：「這是阿岳」。故對洋牧師記下當年學生名單，全是「A」字開頭，似可推判，當年馬禮遜學校的學生，不敢說全部是客家子弟，但大部分是客屬如容閎、黃寬、黃勝、唐廷桂、唐廷樞、唐廷庚等。和容閎、黃寬、黃勝等出國留學走不一樣的道路，而走上打工之路的，有唐氏三兄弟唐廷桂、唐廷樞、唐廷庚，及沒有進馬禮遜學校，就直接進入洋行打工的徐潤、鄭觀應等先進，在華夏由農業社會邁向商業社會的蛻變之初，他們是幾位出色的先行者。

試先說這唐氏3位兄弟。老大唐廷桂自離開馬禮遜學校不久，公元1848（道光28）年1月，美國三藩市（舊金山）發現金礦，消息很快傳到香港、廣州，次年的公元1849（道光29）年，即有300多位老廣前往三藩市淘金。因為真有金礦，故前往淘金的人快速增加，到公元1852（咸豐2）年時已到達兩萬人。公元1851（咸豐元）年，唐廷桂隨叔父前往美國舊金山，香港的教會寫了一封推薦信給舊金山的基督教牧師，故唐廷桂於公元1852（咸豐2）年到達美國後，先是在教會工作，後積極投身各種商業和交際活動，被推舉為舊金山香山同鄉會陽和會館會長。

是年舊金山爆發排華事件，公元1854（咸豐4）年加州又掀起新的排華浪潮。唐廷桂挺身而出，多次與當地政府交涉，運用美國法律為華人聲討公道。因多次為華僑爭取權益，唐廷桂被推選為舊金山華商公所總理董事。他就任期間，為舊金山的華人提供了許多幫助，還將美國政府有關法律譯成中文，以方便華工、華僑閱讀。

不幾年，因金礦漸少而採金潮冷下來了，公元1857（咸豐7）年，唐廷桂也離開美國返回國內。當唐廷桂在美國加州的時候，其老弟唐廷樞先在一拍賣行做了很短時間的翻譯，後進入香港政府從事翻譯工作，在這裡唐廷樞認識了後來成為中國海關總稅務司的英國人李泰國（Horatio Nelson Lay，公元1832～1898，道光12～光緒24年），次年的公元1858（咸豐8）年，經李泰國安排，唐廷樞赴上海，出任上海江海關高級翻譯。在香港政府任職期間，唐廷樞已在業餘時間，一共開辦了兩家當鋪，這是他第一次發揮他的經商才能。他的老哥唐廷桂從美國回來，一定是回來幫助老弟發展事業。

任何正規的進出口貿易，都要經過海關，有海關的人脈，進出口業務一定會方便許多；而且在江海關服務之便，知道那些項目，是出口或進口上最容易上手的項目。經唐延樞初步觀察，從事棉花購買轉賣給當時的大貿易洋行怡和洋行，利益最好。唐廷樞在江海關幹了3年，於公元1861（咸豐11）年辭職，自資創辦了「修華號」棉花行，其主要業務，就是收購國內的棉花售予怡和洋行，怡和洋行再將這些棉花輸往國外。唐延樞離開江海關後，就推薦唐國華接替他在上海江海關的工作，擔任首席翻譯。唐國華是誰呢，就是他老哥唐廷桂的化名。時任中國海關總稅務司的英國人已由李泰國改為赫德（Robert Hart，公元1835～1911），赫德對唐國華的英語水平，個人品格和經商能力都很欣賞，很快便重用他，把他內定為兩名候選的華人稅務司之一。

其時他的老弟唐廷樞因做棉花生意，和怡和洋行關係良好，也得到洋老闆們的信任。公元1863（同治2）年，怡和洋行就敦聘唐廷樞，為怡和洋行的總買辦，負責管理帳款、收購物資、開展航運、擴大市場等業務。在這期間，唐廷樞用他賺到的錢，附股於外國在華企業，先後附股的企業有保險行業、華海輪船公司、公正輪船公司、北清輪船公司、美國瓊記洋行的蘇晏拿打號輪船、馬立司洋行船隊和美記洋行船隊等。

老哥唐廷桂（唐國華）接替其弟唐廷樞任職江海關時，公元1864（同治3）年9月，因「私收海關已裁陋規」獲罪。事實上該陋規，早已存在為潛規則已多年，當時辦案人丁日昌，梅州豐順縣客家人，正在李鴻章手下任滬道兼江海關道的領導，後曾任福建巡撫，與容閎頗有來往，是支時幼童留美的官員。據稱丁日昌等眼見唐氏兄弟生意越做越大，乃想法向富商勒捐款項，以充實洋務建設費用，因之拿唐國華（唐廷桂）開刀。後來此案以罰款結案；據李鴻章在其奏摺《置辦外國鐵廠機器折》及附《唐國華（唐廷桂）贖罪片》稱：「唐國華出銀2萬5000兩，同案另兩犯張燦、秦吉各出銀7500兩，共銀4萬兩，合辦洋鐵廠一座贖罪」。這座洋鐵廠即美商旗記船廠，後來以旗記船廠為基本，改建為江南製造總局。華夏中國的重工業製造的源頭，就在這裡；不意是由贖罪而起。清廷官員籌款建設，竟有對富商勒捐這一招。

唐國華受此贖罪案折騰，不久就離開了江海關。改用回原名唐廷桂。公元1871（同治10）年，他開始在天津怡和洋行從事買辦工作。

公元1873（同治12）年，李鴻章邀請唐延桂的老弟唐廷樞，出任輪船招商局總辦，唐廷樞乃辭去怡和洋行總買辦一職，由其兄唐廷桂自天津到上海接任總買辦。唐廷樞接任輪船招商局總辦後，因資本僅有20萬兩，兩兄弟即聯手招募，很快把資本擴大為100萬兩，招商局一躍成為當時中國最大輪船企業。李鴻章看這兩老土洋務還辦得不錯，加以當時輪船的燃料就是燃煤，3年後的公元1876（光緒2）年，李鴻章又請唐廷樞負責開平煤礦（今開灤礦務局）籌備工作，以解決輪船的燃料問題。公元1878（光緒4）年，開平煤礦以「官督商辦」形式成立。當然，這事也得到唐廷桂籌款等協助，這是華夏中國最早用機器開採的大型煤礦，而且是第一個以股份制經營的企業。約一千年前，威尼斯以股份制經營的商業模式，終於在華夏大地出現。

為了使開平煤礦所生產的燃煤，能夠順利快速運送到港口，唐廷樞於公元1881（光緒7）年，主持修建了華夏中國第一條自建鐵路──唐胥鐵路。傳說修建這條鐵路，被保守派人士告到慈禧太后那裡，太后以「震動龍脈」、「驚擾祖宗」的罪名，把唐廷樞關入遵化大獄，經好多人說項後才得以出獄。這傳說是真是假，頗難判定；因公元1875（光緒元）年，上海英商怡和洋行（Jardine & Matheson）曾以「修路」為名，取得修建「吳淞路」的准許，英人即規畫修築上海到吳淞口的鐵路。於公元1876（光緒2）年1月動工，7月1日，正式通車。吳淞鐵路全長15公里，鐵路是修造起來了，但民間反對者以影響地方安寧，阻礙農作物及禽畜生長，及破壞祖墳風水等抗議鐵路運營，故總共僅運營了1年又3個月，清政府以道路不安全為由，強制以28萬5000兩白銀購回，在公元1877（光緒3）年10月20日付清款項後，立即將吳淞鐵路拆毀。唐廷樞於公元1881（光緒7）年，主持修築中國第一條自建鐵路──唐胥鐵路的時候，是在公元1876（光緒2）年英商修建吳淞鐵路5年之後的事，而唐廷樞又曾是怡和洋行的總買辦，故唐廷樞被惡整一下關進大牢，或甚可能。

唐廷桂自公元1873（同治12）年，接掌唐廷樞所任上海怡和洋行總買辦之職，直至去世，長達24年之久。他以洋行總買辦身分，積極參與其弟唐廷樞主持之輪船招商局、開平礦務局等近代實業的創辦與管理工作，是清朝末季洋務運動中的重要參與人之一。他還大力發展了國內的工商事業，如附股華海輪船公司，附股煙臺纊絲局並擔任公司總董、附股中國玻璃公司並擔任董事局主席、附股上海電光公司並擔任華人股東代表、附股上海榮泰駁船行等，他又是上海火燭保險公司的首任董事長， 他還向上海地方當局建議，把自來水引進城區。

公元1885（光緒11）年，為抗擊法國軍隊入侵廣西，唐廷桂向廣西捐贈款項購買軍火，獲授二品紅翎頂戴。他還興辦教育，是上海理工學校（後稱格致書院）的創始人之一，並積極支持建立新式醫院，是上海高易賑所、元濟善堂、廣肇公所內協賑所、廣益善堂等慈善機構的董事或主事。他積極投身華人公益慈善事業，推動了中國慈善事業的近代化。實際上唐廷桂這些工商推廣事業，他兩位老弟唐廷樞、唐廷庚不是旁觀者也是贊助參與者。

唐廷樞在正式加入怡和洋行的前一年即公元1862年，通過廣州緯經堂出版社出版了《英語集全》一冊，後唐廷樞的老哥和老弟唐廷桂及唐廷庚，都參與了《英語集全》的校閱和訂正工作。《英語集全》有1048頁，詞彙分53門122類，例句9100個以上。出版時詞典正文卷端題：「《英語集全》卷一 羊城（廣州）唐廷樞景星甫著 兄植茂枝 弟庚應星參校 陳恕道逸溪 廖冠芳若溪仝訂」。這應是第一部由中國人自己編撰的漢英詞典，可證這3位兄弟，是會合作辦事的夥伴。

這3位唐氏兄弟，唐廷樞最先於公元1892（光緒18）年辭世，年60歲，公元1896（光緒22）年唐廷庚辭世，年61歲，公元1897（光緒23）年唐廷桂辭世，年69歲。

這兄弟3人，去世時都普遍得到社會的好評，特別的是李鴻章悼念唐廷樞說：「中國可無李鴻章，但不可無唐廷樞」。擴大一點來說，是否山寨李鴻章之說為「中國可無朝廷，但不可無洋行」 ！

（作者為前中科院第二所資深研究員）

【未完待續，朱偉岳專欄每周日刊出】