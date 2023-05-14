美國中東外交再遭重創！5月9日沙烏地阿拉伯與敘利亞宣布恢復外交關係，重開大使館及領事館。這個宣布等於是打了美國一記左勾拳。兩個月前伊朗與沙烏地在中國的撮合之下宣布恢復外交關係，這是對美國的一記右勾拳。

美國對於中東的政策雖然不至於破產，但也是步履蹣跚，它在中東地區老大哥說話算數的時代已經一點一點的流失了。敘利亞與伊朗都是美國與歐洲國家經濟乃至於軍事制裁的國家，竟然先後突破歐美緊箍的牢籠，與美國在中東地區戰略安全的最大支柱沙烏地阿拉伯恢復外交關係，造成美國地緣戰略的破口，削弱了對伊朗與敘利亞制裁的力量。

美國面子裡子都失的情況還不僅於此。5月7日敘利亞在被22國組成的阿拉伯聯盟停權12年之後又恢復了會籍。5月19日阿拉伯聯盟將在沙烏地舉行高峰會，敘利亞屆時又可堂而皇之參加了。過程中英國及美國都表示反對的立場，但施壓無效。

伊朗因為發展核武及人權問題被歐美國家經濟制裁多年；敘利亞則在阿塞德總統的殘酷統治之下10多年來有50萬人受害，超過1千多萬人流離失所。敘利亞政府近年竟明目張膽大肆製造毒品苯甲錫林（Captagon）, 販賣至海灣國家，沙烏地阿拉伯也是受害國之一。目前烏克蘭的士兵也會服用這種俗稱為「戰鬥藥片」的東西，可以長時間維持良好的精神狀態來執行戰鬥任務，但對身體的危害甚大。敘利亞政府每一年可以從販賣毒品獲得35億美元的收入，可見其危害之大，及敘國政府用心之惡毒。

更令美國不能忍受的是沙烏地阿拉伯竟然邀請伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi)去訪問；而萊希今年2月中才應習近平的邀請前往進行國事訪問，並簽署兩國為期25年的全面合作協議運作機制。

今年3月10日遜尼派的沙烏地阿拉伯與什葉派的伊朗這兩個敵對多年的國家，在中國的牽頭之下同意恢復外交關係，為中東的地緣政治帶來數十年未見之巨變。其餘震仍在進行之中，影響的不只是敘利亞，還有黎巴嫩、葉門及以色列。以色列肯定是受害的一方，還能不能與沙烏地阿拉伯建立外交關係仍是一個大問號。

美國在中東的「長臂管轄」漸漸萎縮，代之而起的是中國的「長臂協調」。美國如何翻轉頹勢，勢必是一場地緣政治的大戲，對中東地區的戰爭與和平會帶來什麼影響，有待繼續觀察。

（作者為前駐以色列特任大使）

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