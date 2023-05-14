「政治的問題，用政治的方法解決」，美國聯邦政府的國債上限爭議，終將因為朝野政黨均體認到，違約的經濟和金融後果有多嚴重，而達成階段性妥協。「船到橋頭自然直」，鬥而不破，鑑古知今得以推斷未來。美國國債違約的夢魘，代表的是民主黨與共和黨對於重大政策的歧見，然而在兩黨都進入總統初選階段的時刻，政策爭議本身是一時的，選舉廟算和政黨利益，才是永遠的。

首先，兩黨此次將舉債上限「武器化」，並不是第一次，也不會是最後一次。由於沒有任何政黨能承受得起國債違約的後果，眾議院在共和黨占多數下，通過「限制-撙節-成長」法案（Limit, Save, Growth Act），將舉債上限（現為31.4兆美元）提高1.5兆美元，除了同意延長舉債上限的截止日期到明年3月31日，朝野政黨還在兩個條件上存有重大歧見。

其一，共和黨主張未來十年減少4.8兆美元的支出，平均每年要減少4,800億美元的聯邦政府預算。對於這點，如果民主黨籍拜登總統堅持國防部和退伍軍人事務部的預算，都不能削減，則其他各部會的削減額度，將瀕臨無法正常運作的災難邊緣。其二，優先檢討的項目與族群，包括：停止去年提出的大學院校學生貸款的2萬美元減免；結束去年對於再生能源相關的各種租稅優惠；針對領取食物券和接受救助的民眾，必須積極尋找工作，走向自立自強之路。對於這點，由於拜登總統已在4月25日宣布競選連任，一旦讓步，同意削減，則形同放棄前兩年自己提出的重大政策，回到一事無成的原點。在6月1日國債恐爆違約的時間壓力下，白宮擁有的行政權（可以否決國會法案），具有政黨談判的優勢。

其次，「大政府」的民主黨與「小政府」的共和黨，存在著政治意識型態差異。美國政府在本世紀大幅舉債，國債占GDP比例在G7國家之中，僅次於日本，主要始於民主黨籍歐巴馬總統（2008～2016）的第二個任期。2013年到2016年間，美國GDP從近16.8兆美元穩定成長到18.7兆美元，但國債則自17.5兆美元增加到19兆美元。川普總統任內遇到新冠疫情，2020年GDP擴增至21兆美元，國債則膨脹至22.5兆美元，就向來主張「小政府」的共和黨籍總統來說，算是「非典型」的特例。問題在於，拜登就任總統以來，2021年和2022年的國債分別高速增加到28兆和31兆美元，直逼31.4兆美元的舉債上限，而這兩年GDP則分別只成長到23.3兆和25兆美元。

最後，舉債上限「武器化」的結果，恐導致聯邦政府相關機構暫時關閉，這必然是兩黨的重大政策歧見使然。依據華盛頓郵報的資料分析，過去十次共和黨政府的舉債上限投票，贊成調整或延期的共和黨眾議員有65％，同黨的參議員則有74％；而民主黨政府的年代，則贊成的共和黨籍眾議員是24％，同黨的參議員只有20％。兩個政黨對於舉債的重大歧見更見於，民主黨總統主政的年代，86％的民主黨眾議員和98％的參議員，都投票贊成提高舉債的上限；而共和黨總統主政的年代，民主黨國會議員投票支持提高舉債上限的眾議員只有51％，參議員則有58％。

贊成或反對要不要提高國債上限，凸顯的是府會政黨鬥爭，或是政黨輪替後，大政方針的能否延續。回顧1995年冬天到1996年，民主黨總統柯林頓任內，聯邦政府曾經關閉過兩次，其間輔以四個星期的預算審查期間。當時共和黨的國會，大幅削減醫療補助和老人醫療保險的支出，與之並行的還有減免所得稅，只是後來被柯林頓否決。2011年民主黨的歐巴馬總統任內，在優先償還利息的前提下，社會安全和退伍軍人的應有權益，是兩黨政治妥協的重要課題。

2013年10月，共和黨過半數的眾議院，同樣用關閉聯邦政府機構，以停止「歐巴馬健保」的繼續施行，最後則是無功而返。2018年1月，聯邦政府關門三天，是由川普總統發動，以中止2012年歐巴馬總統任內所通過，保護非法移民的「追夢人計畫」（16歲以下抵達者暫緩驅逐辦法）。而本世紀迄今，聯邦政府關門最久的，則是川普在2018年為了要興建美墨邊境圍牆，以實踐競選政見的35天。

「入不敷出，債台高築，寅吃卯糧」，在疫情結束、提振經濟的當下，在拜登確定競選連任之後，美國民主、共和兩黨在「舉債上限」議題上各退一步，回到行政與立法、以及政黨競爭的正軌，取得政治共識的最大公約數，無疑才是兩黨的共同利益之所在，也應該是可預見的發展。