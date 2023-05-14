最近美國的超強地位在世界許多地方都面臨重大挑戰：中東局勢在中國的斡旋下穆斯林世界走向大團結；南美國家擺脫美國控制的聯盟正在組成；非洲國家和中國加大合作；西歐國家希望擺脫美國主導的反華政策；美元的國際主導地位逐步下降，等等。然而，唯一的例外是，因爲韓國尹錫悅總統放棄對日本公司在殖民韓國時期強徵韓國勞工的賠償訴求，美日韓針對中國的聯盟關係得到質的突破。加上菲律賓和美國在國防領域的深化合作，美國所主導的東亞第一島鏈的防中聯盟正在迅速成型。然而，這個聯盟能够經得起時間的考驗嗎？

世界正在進入一個二戰後的最重要轉折期，它涵蓋了軍事、經濟、金融、科技和思想各領域。更深刻的說是人類文明轉折的關鍵時期，從500年來基督教文明主導的世界，或300年來盎格魯撒克遜為主導的文明，回歸到歴史上各古老文明的復甦和融合的時期。而主導的力量就是復興的東亞文明。所以，本文要從這個角度剖析東亞防中聯盟的前景。

杭廷顿的思想和貢獻

如果要選出過去30年對世界發展提出最有前瞻性的理論和影響最大的學者，杭廷頓（Samuel Huntington）肯定是多數人的首選之一，他在1993年七月的外交事務雜誌首先提出，之後又在1996年的「文明衝突和世界秩序的重組」一書中詳細的論述了他的理論：在蘇聯解體後的後冷戰時期，未來國際衝突的主要根源將是不同文明之間的衝突，而不是意識形態或經濟差異。雖然，當時有許多人質疑他的理論，但是他的許多預言都被後來的歴史驗證了，例如：

1. 世界正在從由美國和蘇聯主導的兩極秩序走向以伊斯蘭和東亞文明等其他文明崛起為特徵的多極秩序。

2. 如果中國經濟在未來的10年或20年中仍以現在的速度發展，那麼中國將有能力重建其1842年以前在東亞的霸權地位。另一方面，美國一貫反對由另一個強國來主宰歐洲或東亞，為了防止這樣的情況發生，美國在本世紀參加了兩次世界大戰和一次冷戰。因此，未來的世界和平在相當程度上依賴中國和美國的領導人協調兩國各自利益的能力，而這些緊張狀態和對抗將不可避免地存在。美國與中國幾乎在所有重大政策問題上都沒有共同目標，兩國的分歧是全面的。衝突的根源是社會和文化方面的根本差異。

3. 東亞情勢的發展將促使日本政策發生重大變化：日本加強重新武裝，獲得核武器，並積極與中國競爭其他亞洲國家的支持。

4. 伊斯蘭國家和中國擁有與西方極為不同的偉大的文化傳統，並自認其傳統遠較西方的優越。伊斯蘭社會和華人社會都視西方爲對手，因此他們有理由彼此合作來反對西方。只要穆斯林人口增長和亞洲經濟增長的浪潮繼續下去，在這樣的形勢下，儒家文化的東亞、伊斯蘭國家之間的聯繫會繼續，或許還會擴大和加深。雖然中國方面對這種反西方聯盟的熱情一直相當低落，而希望是非正式的盟友，然而伊斯蘭國家會發現與中國結盟符合它們的利益。

東亞防中聯盟的未來

美國組建聯盟的第一支柱就是日本，其次是韓國。從現實的安全考量而言，只要美國有足夠強大的武力能保證日韓的海上貿易缐的安全，日韓在美國的壓力下就不得不順從美國圍堵中國的意願，參與到美國的東亞防中聯盟。然而，中國的軍事和尖端科技實力正在迅速上升，三或四年左右，隨著福建號航母、轟20、096戰略核潛艇、鐳射武器、電磁炮、新一代無人機，太空技術...陸續成軍後，在第二島鏈內美軍就沒有任何優勢可言，日韓的立場就可能動搖，這就是美軍，和美國政府的焦慮所在。

然而，影響國家決策的一個重要的無形因素就是深層的價值觀，也就是文明基礎。在美國的華人，特別是移民一代，不論政治立場如何，都會感到與東亞人，特別是日本人、韓國人的交往更容易、更順暢，這就是文明傳統的影響力。

自從16世紀以來西方力量的開始進入東亞，到19世紀後的全面碾壓東亞國家，東亞開始調整、學習及吸收西方文明，而現在還是在這個過程中。杭廷頓認爲日本人的性格傾向於與主導力量結盟，也就是西瓜偎大邊。日本文化深受中國文化的影響，他們最根本的思想和行為方式還是東方的，與美國有根本的不同。隨著時間的推移，日本帶著巨大的痛苦和靈魂深處的探索，可能會從支持美國轉向支持中國。

韓國是歴史上中原王朝最緊密的藩屬，直到甲午戰爭。近代韓國的災難促成了整個民族探索西化之路，韓國人是東亞民族中接受基督教最深的，然而，規範他們日常行爲的還是儒家的文化：尊師、重禮、重義、務實。大多數的韓國人並不支持尹錫悅的路線，因此他的支持率持續下降。如果他的親美日、反華路線導致韓國安全或經濟環境的惡化，他的政治前途和他的政策路線很可能是短命的。

決定防中同盟的成敗取決於中美今後幾年的博弈！美國短期的優勢是軍力，所以美國頻頻在軍事方面對中國施加壓力，但是美國要絕對避免與中國大戰。美國各個機構頻頻做出各種兵棋模擬演習，聚焦短期的衝突，結果是美中雙方都遭受重大損失，然而，荒謬的是如果損失的兵員數以萬計，軍艦幾十艘，衝突怎麼可能會在幾周內停止？如果走到那一步就是全方位的攤牌，美國經濟可以承受得起嗎？美國的伊拉克及阿富汗戰爭，按照川普所說，花了7兆美元，與中國的大戰可能十倍也不止。

中美激烈競爭主要的戰場是在高科技領域，特別是晶片、人工智慧、量子技術、網路安全等等。美國的最大弱點是嚴重的國債和因此衍生的系統性金融危機。這不是一個新問題，1992年雷根總統任命的Grace Commission的共同主席Harry E. Figgie 就寫了一本書「Bankruptcy 1995」，當時的國債是4兆美元，61% GDP。從那時起，就在討論如何控制聯邦預算，降低國債，但是到今天國債增至31.7兆美元，120% GDP。

最近發生四大銀行倒閉，而且可能倒閉的銀行超過100家。加上因爲兩黨惡鬥，美國在六月一日前後將面臨國債超過聯邦借貸上限，而可能導致國債違約事件。如果發生，必將導致系統性金融危機。

這就代表了30年來美式民主的問題，這些問題豈是中國造成的？一葉知秋，美國如何能與中國競爭？東亞國家豈是傻子？美國組建的東亞防中聯盟必定是曇花一現！

（作者為中美論譠社社長）

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