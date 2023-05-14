美國過去曾經經援和協防台灣，但為了要聯中抗俄，也不留情的與我斷交和斷協防條約，但為防止中共併吞台灣，所以制定台灣關係法，提供台灣防衛性武器。美國為了維繫其霸權，美國優先的政策不會改變。近年來，民進黨不斷操作親中賣台，香港動亂明日台灣的亡國論及至今日的抗中保台，造成兩岸軍事對峙，政治對立的情況，越來越嚴峻，要聯美抗中的意圖也越來越明顯，給美國帶來利用台灣，製造台海衝突來折損中共兵力及給予經濟制裁最佳機會。

烏克蘭戰爭，美國不必派兵，但提供大量武器和裝備，已折損俄國戰力，經濟制裁也給俄國重創，在美國要打壓中共，無論在科技和經濟制裁均無法遏止大陸快速崛起下，製造台海衝突，毋寧是一絕佳機會。

筆者預見美國的企圖，不幸又看到現政府矮化自己，刻意討好美國，諸如明明世界上仍有160國禁止萊克多巴胺用作畜牧添加劑，僅有26國及波多黎各和香港開放養豬，歐盟和大陸仍禁止輸入萊豬，美國三大肉品公司為搶大陸市場，已停止屠宰萊豬情況下，蔡英文總統在副總統及行政院長護衛下，在總統府神聖莊嚴的宣布開放萊豬進口，宣布後行政院長和陳時中大力宣傳萊豬。但台灣已非口蹄疫國家，台灣的豬肉及其加工品迄今不能輸美，宣布開放也未要求美國簽台美自由貿易協定，拍美國馬屁到如此地步，此為筆者指自我矮化例子之一，而拜登養的五隻狗，其中一隻死亡，蔡英文總統致函拜登，希望他節哀，而年來美國政客對台肆無忌憚指指點點，政府不敢回駁，這些政客甚至倡言支持台灣加入聯合國，讓人窩心。蔡英文總統一再表示：台美關係自斷交後，沒有那麼好過，殊不知這些政客可信口開河，討政府歡心，圖他們的意圖，除其私人利益外，利用台灣作鷹犬，在台海作戰場，可折損中共兵力，又可激起眾多國家制裁中共，何樂而不為？

筆者並無幸災樂禍的心情，只是提出國際社會的現實，就以即將在6月21日在日內瓦舉行的世界衛生大會為例，美國是有誠意助我國有意義的參與。勿忘美國與中共建交，在公報宣布建交聲明中表示不會支持台灣參與以國家為名義的「國際組織」，怎能相信那些政客的甜言蜜語？

政府能作何種期待？筆者能體會的是政府期待得不到邀請函，然後以被中共打壓來大肆炒作，藉以扇動群眾，有利選情。觀台海之兵兇戰危，選民們還要盲目跟從嗎？（作者為 前駐委內瑞拉及駐智利代表、 前農委會主委）