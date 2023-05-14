當飛機由長沙抵達重慶，從機艙走出踏上遊覽車那一刻，馬上感受到未來幾天照顧我們的台辦哥哥，會和這裡的天氣、地形一樣，散發著奔放與熱情。打從路上說故事開始，舉凡歷史背景、文化藝術、當代美食、山川地土……，縱然是已經下了班的私人時間，夜色裡的院子，盞盞燈亮起，他還是陪著我們夜遊，聊天南地北，聊無國界、無疆界、無地域、無設限，聊著聊著，彷彿兩岸的距離沒有從你的口袋到我的那麼遠，兩岸的關係也好像沒有像中樂透一樣那麼困難……。

在重慶，我被震驚得眼鏡破掉、眼球也快掉下來，這裡城市的進步提升到了爐火純青的最高階，讓「四個大」來形容：「大城市」、「大鄉村」、「大山區」、「大庫區」。此直轄市面積為8.24萬平方公里，足足比台灣大了兩倍，是大陸四個直轄市中面積最大的。因為範圍大，所以管轄大，38個區縣隸屬重慶，成為全國最多的管轄區域。同時也是世界上人口最多的城市，3400萬百姓居住於此。真是「巨大」的叫人想要連喊三聲哇！

縱使繁榮與發達，重慶卻不是新興之城，她已在歷史的輪軸與槓桿走了好幾回，這便是重慶的「三史」：公元前11世紀，巴人助周武王伐紂有功，故此地被其封為「巴蜀」，是謂3000年的文明史。

而重慶古稱「江州」、「渝州」、「恭州」，名字的由來，是因為南宋時，宋光宗趙惇於一月被封為恭王，二月登基，實為雙重喜慶，恭州也升格成重慶府，重慶因而得其名，這是800年的城市史。嘉陵江古稱「渝水」，自然而然重慶便稱渝州。

此外還有100多年的近代史：重慶作為陪都，在抗日戰爭的歷史中有著重要的篇章，並與「倫敦」、「華盛頓」、「莫斯科」齊名，為反法西斯基地。

旅途中，宛若乘風破浪、高低跌宕，故重慶有「山城」之名。山區峰叢占總面積的76%，若將丘陵地一併計入，則平原僅剩10%，因此自行車在這裡無用武之地，看不見、找不著。在天然山城團團圍住、環抱下，嘉陵江和長江兩江相擁相逢，你儂我儂，於是鎮日霧氣繚繞、籠罩空中，「霧都」之名應運而生。然當我們在那裡的幾日，天公作美，無浪無風，溫度舒適又氣候宜人，所有活動都得以順暢方便。

因為四周山脈連綿，加上水氣充足，2022年重慶經歷60年以來最熾熱的夏天，便有了「火爐」之稱。這爐威力可大了，40度的天氣超過一個月（極盛時期，氣溫可再上升5度之多），自來水下免瓦斯加溫，直接流出熱湯。高燒不斷下，山林大火接踵而至。有一回，大批百姓加入協助搶救，成了額外的消防陣容，他們騎著自己的摩托車來來回回，將持續6日的火勢撲滅，徹底體現自己家園自己救的民族精神。

除此以外，重慶也有許多人造奇異景點。路上親眼見到著名的網美打卡區「輕軌貫大樓」兩相依偎。據說車輛行經時不會產生轟隆震響，因為做足了隔音功夫，也不有如疊疊樂Jenga般，搖搖欲墜、地震想逃的感覺，因為設施與樓宇結構間保持了妥適的距離。而這項驚人工程，也早在2006年正式營運。我們馳騁在鼎鼎大名的「黃桷灣立交橋」上，由於地形特殊，都市叢林風格跟著神奇了起來，所有建設依傍山陵而建，而「黃桷灣立交橋」上下共5層、8個出入口，20多個閘道，琢磨出千層糕似的分明，鳥瞰就像樹根纏附，星羅棋布，朝東西南北蓬勃發展。

愉快的時光，依舊是無奈的短暫，就在啟程前往下一站，就要揮別重慶時，台辦小哥傳授了幾句必學的重慶話給我們，從關照的角色一秒變成補教名師，一片好意為了讓我們在他日重遊舊地時，可以魚目混珠、塑膠充當魚翅，教別人以為我們也是正宗在地人！重慶因為台辦哥哥們，成為我印象深刻的城市之一。（行在江心 / 國立政治大學教學助理）