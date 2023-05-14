有個電視節目：「知否，知否？」演些甚麼，我沒有看，不知道。但對這個名子很有感觸，好像在問你：知道嗎？知道嗎？世界上不知道的事多了。但有很淺顯，很重要的事你卻不能不知道。那就是你想贏取某件事，你是否有實力，必須先知道，否則會自不量力，斷腿斷腳還無妨，斷頭那就事情大了。

有實力可轉彎

最近郭台銘希望能參加2024年國民黨總統提名機制，希能透過民調等方式，獲得提名。報紙頭版頭條報導此事。郭台銘並非國民黨黨員，如何參加提名機制呢？但說也奇怪，上次總統選舉郭台銘也不是國民黨黨員（編按：時任黨主席吳敦義及時給予郭榮譽黨員證並認可符合參選資格），但卻參加了初選，只是最後敗給韓國瑜，未能代表國民黨參選總統。

為甚麼非黨員可以參加國民黨提名的初選？「知否，知否」當然知道，因為郭台銘有「實力」。有實力，百年大黨也會轉彎。

日前我對媒體表示，郭台銘非國民黨員如可參加國民黨提名初選，那我也想參加。因為現在我雖非國民黨黨員，但我以前是老黨員，我讀高中時就參加國民黨。我任經濟部次長、財政部長及立法委員時，都是國民黨籍，且擔任過金融人員事業黨部主任委員，也為國民黨立下汗馬功勞。

後因李登輝搞黑金政治，為對國民黨有點刺激，乃與趙少康、郁慕明、李勝峰等脫離國民黨，另組新黨。這些年我們在各種選舉，都是支持國民黨的。

實力取勝

我對媒體表示，郭可，我應該也可參加國民黨的民調初選。但媒體對此一點都不感興趣。郭表示要參加國民黨民調初選時，媒體頭版頭條刊登，是大新聞。對我表示要追隨的新聞，媒體有的只有幾個字，媒體大小眼怎麼差這麼多呢？「知否，知否？實力也！」因為大家看好，郭要求參加國民黨民調初選，因郭有實力，我沒有，就是這麼簡單。

馬英九總統赴大陸掃墓，說了許多大陸忌諱的話，但卻無事，英雄凱旋而歸，「知否，知否？實力也」馬英九訪陸說話的實力是甚麼？因為他是前總統，大陸要利用馬訪陸，製造兩岸和諧氣氛，只好忍一下，這就是馬英九敢言的實力。

美國實力強

但馬英九也只能說說，爽快一下，支持者聽了也爽一下，但有用嗎？台灣如果還是抱著美國大腿不放，與大陸對衝。最後台灣還不是變成了烏克蘭第二，遍地哀鳴之後，台灣還不是變成中華人民共和國的一個省。馬英九說兩岸都是中華民國又有甚麼用呢？「知否，知否，實力也！」

蔡英文總統訪美，表面似甚風光，其實太多地方，遮遮掩掩，像個可憐的小媳婦。美國遮遮掩掩，主要是因為大陸有實力，美國雖想幹，也只得遮遮掩掩，讓台灣做個小媳婦。美國為甚麼敢這麼做？因為美國對台灣，它是有實力的一方。

談到「知否，知否，實力也！」台灣從上到下，似乎都不知道這個道理。台灣與大陸的關係，是「雞蛋與石頭」無論是雞蛋去碰石頭，或石頭砸雞蛋，最後倒楣的都是雞蛋，因為石頭是有實力的一方。同胞們！「知否，知否，實力也！」

（作者為前監察院院長、天使居創辦人，本文作者授權中時新聞網與台灣醒報同步刊登）

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