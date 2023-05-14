在台灣，選舉是最高的政治。經蔡英文執政團隊兩屆運作，台灣政治演變為拚感覺，拚投靠外來勢力，以及通過破壞兩岸關係發展，換取美對「台獨」的進一步扶持。這是4月12日，民進黨正式提名賴清德，這位具有「務實台獨工作者」標籤的候選人，參選2024年台灣地區領導人選舉的主要背景。而賴清德獲得提名後，最主要的表現就是假裝「不害怕和平」。近日，他又拋出「反共不反中」的論調，似乎是在釋放——他若當選，其大陸政策就存在某種可塑性的信號。然而，這種「刷存在感」的方式救不了「台獨」。

賴清德之所以假裝「不害怕和平」，是因為台灣社會出現一個不尋常的現象，即民意在面對兩岸「戰與和」的問題時，在對把握機會的表現形式上，已發展到所有參選者都需要承諾自己「能給台灣帶來和平」的程度。這是九合一縣市長選舉中民進黨大敗所揭示的，地緣政治作用與台灣政黨格局的直接後果。

民進黨極力迴避並否認這一點，拋出「不能疑美論」以混淆視聽。賴清德近日又聲稱「反共不反中」，企圖把「戰與和」問題的焦點引向「民主價值衝突」。由此產生的疑問是，賴清德的真實立場是什麼？民進黨要將台灣引向何處？賴清德重新突出「反共」，難道不是意味其「抗中」立場，現在不會，將來也不會改變嗎。這不是重新為「台獨」路線，搖旗吶喊嗎。

筆者認為，為實現「大選」利益，賴清德和民進黨正在進行戰略欺騙——對台灣民眾做出假裝民進黨「不害怕和平」的模樣。賴清德的所謂「反共不反中」，實際上是在表示民進黨與美日反華勢力的勾連仍將繼續。

其一，民進黨的主政邏輯就是將中國大陸視為安全威脅。

2020年以來，兩岸關係的發展軌跡揭示，民進黨一直在「對抗」大陸。其挑釁行為與決策邏輯源於思想層面追隨美國印太戰略，將中國大陸定位為台灣安全的威脅。此前，裴洛西的「強硬訪台」導致兩岸關係走上「對抗」之路，引發大陸採取軍演等反制措施。其後，民進黨當局為所謂台灣「國防與安全」計，將大陸的反制行動視為軍事戰略上的「第一擊」。

這實際上展現了台灣對美國以霸權為基礎的，「基於規則的世界秩序」重點打擊、遏阻中國發展，這一立場的跟追；也可理解為，蔡英文所謂「以大陸為敵」執政理念的進一步延伸。其主要內容就是秉承美國意志，將中國大陸視為安全威脅，執行「反華抗中」戰略；誘導台灣民眾對大陸的認知陷入消極、負面的態勢，讓兩岸關係陷入「停滯狀態」，甚至對立與緊張。

其二，民進黨面臨失去優勢政治版圖的威脅。

民進黨將中國大陸定位為台灣安全的「威脅者」，這一判斷缺少台灣自身的戰略視野，缺少對中美關係及其地緣政治的思考，理所當然遇到了美國戰略失誤帶來的重大挫敗。今年2月刊載在《大西洋月刊》和《外交事務》雜誌上，美國著名智庫民主基金會和華盛頓布魯金斯的研究報告都指出，2022年8月，裴洛西的「突破性訪台」不但沒有發揮拜登政府期盼的效果，反而刺激兩岸衝突，誘發台灣民眾對戰爭的恐懼。而新保守主義的「護欄」也沒有束縛住中國。

民進黨「以武謀獨」，將台灣兵役期延長等舉措，使台灣民眾看清了民進黨不惜犧牲兩岸關係的政策實質，而「抗中保台」政策也致使台灣政治版圖上的力量對比發生變化。島內第二、第三大政治勢力與民進黨的競爭差距迅速縮小。民進黨將大陸定位為「敵手」，挑起兩岸危機的冒險政策因此難以繼續。

其三，賴清德與民進黨「抗中政治」的傳承關係。

賴清德接任民進黨主席職位之後，綠營很早就定調，賴清德將是2024「大選」的唯一人選，以此顯示綠營內部不存在權力交接產生不確定性的問題，確定了賴清德與民進黨「抗中政治」之間的傳承關係。這種政治一致性就是堅持民進黨「反共反中」的路線不變。

民進黨「反共」還包括就台灣「大選」等重大問題向美日進行「交底」。如民進黨中執會3月22日通過賴清德參選人資格審查，4月初就發生「麥蔡會」。「麥蔡會」並非單純追求「過境」和「提升台灣國際空間」，還包括在華盛頓和蔡英文回台後，就美台安全關係「按部就班」進行的商談。美方也「投桃以報」。參議院議員湯姆‧克頓表示，「對於共和黨，甚至對於美國來說，安保領域的主要威脅，現在不是烏克蘭，而是來自台灣。俄羅斯雖然擁有核武器，但從現在的戰場看，並不占太大的優勢。俄羅斯經濟規模和人口總量僅是中國的1/10。美國應該認為中國更危險，而台灣直接關係到美國在太平洋的霸權」。

其四，「親美、媚日、反共」，賴清德一以貫之。

賴清德先後展示的「和平保台」與「反共」立場，顯示民進黨在「親美、媚日、反共」這三大需求上，一以貫之。除「緊隨美國」外，賴清德還持有「不疑美」不等於「不親日」，以及堅持「反共」立場不變。賴清德的這種選擇符合美國需求，同時與長期覬覦台灣的日本的政治利益也不謀而合。「反共」更是民進黨「冒險出擊」，爭取美日在戰略上，在烏克蘭和台灣之間「更明顯地傾向於台灣」的「理想突破口」。這也是作為從「台獨工作者」向「忠實代理人」轉變的賴清德，所需要的「投名狀」。

將「親美、媚日、反共」捆綁，是民進黨賭徒心態的表現，也是民進黨為滿足美日對華戰略需求所做出的選擇。如拜登政府縱容民進黨在台海局勢上極端挑釁的做法，現又調整為「長臂管轄」，節制「台獨」的「過分發聲」，同時讓盟友日本更多地在台灣問題上，扮演直接對中國進行挑釁的角色。而在近期，日本則低調行事，挑釁角色轉由韓國「先行先試」。

又如日本在「法理」上，一直強調所謂「台灣有事等於日本有事」；日本「安保三文件」提及台灣的用詞與美歐等其他國家明顯不同；日本對《舊金山和約》進行歪曲，否認台灣已歸還中國；日本國防政策突出地理位置因素等。隨著日本自衛權的擴大，其對渲染「中國威脅論」的需求將增高，而民進黨在島內的「親日」情結以及「日台關係的水漲船高」，有助於民進黨以此為「令箭」在島內進行「政治吆喝」。

可見，對現階段的賴清德而言，假裝「不害怕和平」，吃「反共」飯，是為了大選前表現「政治存在感」。但此舉救不了「台獨」。大陸對台政策的根本原則，就是堅決打擊「台獨」分裂勢力。

擁有「台獨」黨綱的民進黨，仍然是美國在破壞兩岸和平等製造其需要的地區衝突時，「成本最低」的利用對象。民進黨也絕不會改變其「親美日，反中國」的路線，以其為首的「台獨」分裂勢力有可能給台海安全帶來更加危險的局面。（作者為上海台灣研究會研究員）

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