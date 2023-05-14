內政部長林右昌邀約基隆政要「討論年底大選及議會開議」，吹響「輔選內閣」的號角。民進黨上台後，有如過去威權時期行政院通競選總部，這是變形的「恩庇侍從主義」，考驗賴清德的改革決心。同樣地，行政院最近一連串行政不中立的事件讓民眾深惡痛絕，尤其是國家通訊傳播委員會（NCC）失去獨立機關的角色，背後卻處處可見行政院那隻黑手，這更是阻擋賴清德競選前進的一塊大石頭。

輔選內閣 濫用行政資源

民進黨執政後，各路人馬自認輔選有功，有資格從政府的資源裡分一杯羹。從小處看，是台鐵拿95%的「工程管理費」支付春露公司宣傳標案，間接導致2021年太魯閣號事故；是蘇貞昌女兒千萬、千萬的取得標案，各路皇親國戚大顯神通，瓜分政府資源。

而從大處著手，教育部成為打壓台大的元凶、把NCC當作整肅媒體的工具，監察院報復不聽話的文官；權力、資源與金錢，牢牢交錯在一起。卡管案公懲會只對管中閔申誡，沒有民進黨期望的「撤職」，於是事後公懲會委員長石木欽因翁茂鍾案遭監察院彈劾、追殺。

還有2022新北市長選舉，林佳龍攻擊侯友宜博士學位不符程序，警大發出聲明後遭校長陳檡文撤回，堅持不澄清侯友宜的入學資格，拖延十餘天後才在前警大教授游毓蘭立委發函詢問下，回函表示侯友宜「完全符合資格」。事後陳檡文因出入88會館，被內政部記小過而提前退休。

當然，石木欽不該與翁茂鍾不當接觸，陳檡文不該出入88會館，但若兩人對民進黨聽命行事，痛打管中閔、侯友宜，還會不會有後續的事件呢？相信是不會的。「選擇性檢驗」是當前民進黨恐嚇文官的利器，文官若是選擇抵抗民進黨的政治壓力，那麼抵抗之後就必須要面對顯微鏡式的檢驗。在這種壓力下，行政還能中立嗎？

民進黨深諳「棒子與胡蘿蔔」的道理，行政資源是胡蘿蔔，棒子則由權力來展現。雖然2018年促轉會副主委張天欽因操作攻擊侯友宜「膛炸」，但在民進黨人的內心，張天欽只是笨，用行政權攻擊侯友宜並沒有不對。看看NCC主委陳耀祥是如何乖乖聽命辦事，儘管違法關中天已經遭萬方唾罵，把NCC的獨立性玩殘，甚至數度被法院判違法裁罰，依舊好官我自為之。

目無法紀 行政權太擴張

在眾多部會中，最與輔選息息相關者當屬「天下第一部」的內政部。內政部長指揮8萬警消大軍，既管民政、戶政，又統籌不動產交易秩序，營建署管控全國土地綜合開發，不論從員額、權力、資源都是動見觀瞻。前內政部長徐國勇對警察人事頤指氣使，前警政署長陳家欽退休後公開指責徐國勇以政治力介入警界升遷，徐國勇霸氣反駁，「派任權力本來就是我的，我喬什麼？」

「權力是我的」，這就是民進黨的心態！所以為了輔選，可以不顧警界的升遷倫理、行政中立。而現在林右昌則變本加厲，直接以賴清德的操盤手自居，邀請民進黨基隆政要討論「年底大選及議會開議」。但這樣做，真的可以幫到賴清德嗎？賴清德要思考的是，用行政資源就能換來2024的勝選嗎？行政不中立的後果，很可能就會遭到民意的反噬。陳耀祥的例子如此，最近行政院代發言人羅秉成護航NCC的發言更是如此。立法委員到NCC門口抗議鏡電視審查案，羅秉成居然譴責監督他的立法院。NCC遭北高行判決中天撤照案違法，羅秉成居然還厚顏替NCC說項，這已經不是行政不中立的問題了，簡直是目中毫無司法。

賴清德接任民進黨主席，提出史上最嚴的「排黑條款」，甚至連已經通過初選的楊家俍，只因為大學時發過暗示性交易文章被判刑，就宣布退選。賴清德要端正民進黨風氣的決心不可謂不堅定。只是，砍了100個楊家俍，抵得過一個林右昌、一個陳耀祥、一個羅秉成嗎？行政不中立是貪腐的溫床，更是濫權的根源，而這正是賴清德角逐大位的絆腳石。