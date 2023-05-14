以長期價值投資知名的「股神」巴菲特，旗下品牌冰淇淋「冰雪皇后」決定進軍台灣市場，卻把所持台積電ADR砍掉86%，持股僅存6.17億美元。巴菲特認為台積電是一間好公司，但地緣政治風險太高，把資金放到日本「更安全」。民進黨執政7年，台海從和平的海峽變成危險的海峽，巴菲特對台海風險的認知已成為國際社會共同的共識。

軍售越多台灣越危險

台海地緣政治的高風險，是人為所造成。馬英九執政時期，兩岸人流、金流、物流來往頻繁，沒有人會認為台海是「最危險的海峽」。但蔡英文執政後，在一片「抗中保台」的喧囂之下，美國好戰政客與軍火商，絡繹不絕來台「販賣」戰爭與軍火，他們從台灣拿了不少好處，台灣人卻每天處於可能「挨打」的情境中，「製造敵人」是民進黨這幾年送給台灣人民的「禮物」。

民進黨努力「製造敵人」，獲得最大利益的恐怕是軍火商。別的不說，就以軍火交易為例，2020年美國總統大選投票前一周，川普政府宣布對台出售岸置魚叉飛彈系統。今年已是2023年，至今沒任何重大軍售裝備交給台灣。其他未交貨的重大軍售案，還有M1A2T戰車、海馬士多管火箭系統、新購F-16V戰機、MQ-9無人機，以及人攜式刺針飛彈等。

在美國未交貨的軍火中，F-16V戰機與岸置魚叉飛彈是台海安全重中之重，美國延宕交貨，固然有疫情因素，只是新購戰機預算台灣都已經付了將近一半，交機卻延宕兩年多，美方也不給個交代，兩手一攤，總拿疫情影響供應鏈當理由堵住蔡政府的嘴巴。

拖了這麼久，美國有了新動作，多家美國媒體日前報導，拜登政府正計畫通過「總統撥款權」機制，跳過國會審批，向台灣緊急授權5億美元的武器援助。國防部長邱國正解讀，這是針對美方軍售延遲交付的彌補措施。其實，拜登政府已宣布了9次對台軍售，今年3月最新批准的對台軍售金額達6.19億美元，其中包括諸多美國空軍現役先進裝備。但是，空有軍售卻看不到軍火。

台灣必須慎重考慮，如果接受這5億美元的武器援助，此後是否就要閉上嘴巴，即使款項已經交付，仍要睜一隻眼、閉一隻眼等待，急需的武器系統繼續望穿秋水，武器交易是美方市場，他國也不可能賣給台灣。

需要的武器自己出錢買

另外，台灣若接受美國5億美元的「武器援助」，在權利與義務之下，台灣是否要聽令美國的軍事指揮。過去美國要台灣延長一年義務役，並派遣200位軍官來台協助訓練士兵，民進黨政府照單全收，如果再接受美國5億美元的武器援助，美國必然對台下更多的指導棋，台灣的地緣政治風險只會繼續升高，不可能降低。

近日美國國會議員又提出新的構想，美國國會對華「鷹派」的領頭人加拉格爾鼓吹「將台灣武裝到牙齒」。他主持的「美中戰略競爭特別委員會」正在推動的立法優先之一，是加大對台灣的軍援力度，通過美國總統軍火庫存提取權，緩解對台軍售交付積壓，並增加對台軍事資金援助。

另一位鷹派的美國共和黨籍參議員盧比歐，5月11日在國會提出《2023威懾中國先發制人法案》，該法案要求美國國防部制定旨在保護印太地區航空設施的掩體計畫，以應對中國潛在的對台空中打擊行動。

這些法案看似都為了保護台灣安全，但是他們所提的內容，哪一項不是要台灣繼續向美國購買更多的軍火，即使表面上會說「軍事援助」，可是從這幾年的軍售案來看，台灣何時有完全免費的午餐可吃？所以，美國國會議員構想越多，不過就是想以軍火交易控制台灣的政策走向。

若接受美國鷹派議員的構想，不拒絕拜登對台緊急授權5億美元的武器援助，台灣還會有自主性嗎？還能期待兩岸走向和平嗎？台海地緣政治只會更危險。需要的武器自己出錢買，無償的武器援助斷然拒絕，才是台灣走自己路的唯一選擇。