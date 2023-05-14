訴求「終結行人地獄」，多個路權團體在母親節於各地舉辦快閃活動，引發民眾共鳴迴響。在此之前，交通部長王國材日前已為台南3歲女童遭撞死道歉，表明會推動路口行人專用時相與行人早開時相。既然中央已有決定，就應積極和地方政府合作改善交通工程，別讓「黑色康乃馨」的遺憾和悲劇再發生。

兒少交通安全死傷人數不斷攀升，據交通部道安會統計，去年因交通事故死傷的兒少逾2.6萬人，較前年增加1589人；靖娟基金會也公布「2023兒童安全指標調查」，發現在兒童感受部分，以交通安全最低。顯然現階段行不安全要比起國家安全來得更為重要。

然而，政府解決交通亂象，往往依賴警察開單取締來嚇阻，現在還加上科技執法，要讓違規無所遁形。但重罰仍無法杜絕僥倖心態，交通罰單數逐年攀升，死傷人數卻也跟著成長，政府透過執法和修法盼能改善交通，不僅惹來搶錢的民怨，也衍生執法標準的爭議。

此次為了洗刷國外報導台灣是行人地獄的惡名，政府修法加重處罰，警政署也全台大執法，但台南仍發生女童遭撞死的憾事。換言之，倘若無法根本改變用路人的觀念和加強交通工程建設，就算王國材再多的道歉也是事倍功半。

大家從小就知道「馬路如虎口、行人當心走」，這是因為過去路權是以車為本，現在行人一樣擁有路權，這些都有賴政府齊心打造安全通道。

蔡總統在母親節透過臉書列舉推動育兒工作的成果，並稱政府要扮演媽媽們的神隊友，但對每位母親而言，孩子的安全才是最重要的。一個連食安、交安、工安到社會安全都無法提供保障的政府，還能奢言和平保台嗎？