股神巴菲特去年第3季狠砸41億美元買進台積電ADR共6千萬股，但在今年2月就大砍台積電部位達86%，前幾天他出席波克夏海瑟威公司年度股東大會時，講明了台積電確實是個了不起的公司，在晶片業無人能比，但考量美中地緣政治緊張，他改買日本商社持股，因為投資日本比台灣要更令人放心。巴菲特強調，美中應和睦相處，避免因誤判導致相互毀滅。股神夥伴孟格直言，製造美中衝突的行為都是「愚蠢的！愚蠢的！愚蠢的！」

繼巴菲特後，台灣固態電池大廠輝能科技宣布，將在2030年前於法國北部港口城市敦克爾克投資52億歐元建超級工廠，路透社報導稱，這項投資是由於政治議題，董事會不想在台灣擴張太多產能。而這是台灣的公司，董事長是台灣人。

這樣的事情只是個別單一事件嗎？不是。已有台灣知名策展公司年初商談法國藝術品來台展出，最後功虧一簣，原因敗在法方擔心要是台海戰亂，展後這些國寶將回不去了。

這些效應若持續擴散下去，投資台灣讓國際裹足，台灣商人資產重新布局出走……，台海一旦成了世界擔心的最危險火藥庫，儘管在台灣的大家仍歌舞昇平，但一步步的虛空掏空，沒人承受得起。何況目前農漁產品銷大陸關卡重重，兩岸貿易生意也愈來愈難做。

知名主持人陳文茜近日在專欄為文指出，「遠離和平：我們從來沒有這樣接近戰爭。」她說二次大戰之後，近80年我們從來沒有像這一刻，如此相信戰爭。當代每一個擁核武大國，皆出現戰爭「信仰者」的領袖；俄羅斯有普丁媲美史達林；美國有小布希、歐巴馬、拜登取代當年的日本天皇，在全球掀起一波又一波長達20年的區域戰爭；中國有習近平效法毛澤東，對台灣磨刀霍霍。

文茜說，相信戰爭的人，他們各自的理由都很可怕。打從內心，他們不認為自己是侵略者，他們手持的盾牌上寫著：戰爭等於「正義」。戰爭，你的代號是「英勇」、「愛國」。和平，你的名字叫作「弱者」。

作家楊渡在〈不要讓台灣，變成戰爭廢墟！〉一文中擔心，一旦擦槍走火，台灣立即進入戰爭模式。而宣布投入中正萬華區立委的藝人于美人，則為了「委屈和平說」遭網友炎上，因為為了和平而委屈，當然被視為弱者。

能夠是強者，有人還要當弱者嗎？當強者變成了弱者，還強嗎？弱者的勇氣真的不能算是堅強嗎？

來看看EQ始祖丹尼爾‧高曼與達賴喇嘛盛讚的冥想大師措尼仁波切的冥想智慧，他們在《放不下，就握手言和吧》一書中指出，當正念無法使你平靜又專注，就要與不堪其擾的念頭交朋友。每個人或多或少都有些問題，讓生活變得辛苦，但唯有治癒內心裡的美麗怪物，才能遇見更強大的自己。

快樂有兩種：一種來自於發生在我們身上的好事，但是當事情不盡人意，我們很容易陷入低潮；另一種快樂深植於內心，不依賴外在條件。措尼仁波切稱後者為「本質愛」。我們與其武裝自己，表現出強者姿態，而不去治癒內心裡的美麗怪物，這才真是弱者，永遠無法遇見更快樂且更強大的自己。那台灣的未來究竟要當強者還是弱者？

（作者為台北市出版公會理事長）