2024總統大選的各黨候選人雖然還未最後確定，但選戰主軸已經相當清晰，那就是兩岸和平與戰爭的選擇。儘管民進黨參選人賴清德否認2024是和戰的選擇，但從近期蔡英文、賴清德、鄭文燦不斷提及和平是唯一選項、要創造兩岸和平的言論來看，民進黨已不知不覺跳進和戰選擇的話語架構之中了。

誰都可以高談和平，但和平的內涵大相徑庭：有人說「有尊嚴的和平」，有人說「委屈的和平」，還有「有主權才有和平」、「有國防才有和平」等等，但現在台灣社會關心的絕非是兩岸和平的口號，而是維護和平、永續和平的具體方案。從這個角度看，民進黨執政7年間，人民親眼見證和平流失、戰雲籠罩，怎會再輕信民進黨高喊的和平呢？

做個簡單的梳理，回顧2016年到現在民進黨政府、高官的「兩岸和平論」，基本上可整理出四項要素：一，只有大陸放棄統一、放棄攻台，兩岸才會有和平；二，只有台灣與國際社會緊密聯結、共同抵抗大陸，才有和平；三，只有台灣具備全民抵抗、防衛的意志和能力，才有兩岸和平；四，只要不是基於上述三類前提所主張的兩岸和平，都是投降或賣台。

站在民進黨支持者或台獨主義者的角度，以上四項「兩岸和平論」，邏輯上本是可以自洽的，但很遺憾，這套論述與現實完全脫節，也根本不符合台灣民眾的共同利益。更何況過去7年兩岸關係的動盪早已讓這套「兩岸和平論」信用破產。

首先，要求大陸放棄攻台，的確是台灣多數民意的長期願望，但要靠兩岸坐下來談、逐步建立政治與軍事互信機制。在這點上，馬政府時期早已奠定了良好基礎，但民進黨不僅完全推翻，且還想當「棋手」將國際反中力量捲入，最終弄巧成拙，實質塑造出美中在台海之間的恐怖平衡。台灣本可做主動的和平創造者，卻淪為強權之下被動的苟活者。

其次，民進黨在國內政治的信用已徹底破產，從未以真正的和平競爭、理性溝通的態度面對在野政黨和社會監督力量，取而代之的是傲慢打壓、滲透分化，這叫人如何相信民進黨可以維護台海和平？民進黨敘述的大陸負面形象，其實就是綠營內心威權心態的投射，每一句批判中共的用詞都可套用在自己身上，也難怪年輕人早就對民進黨形成「綠共」的認知。

反過來看，無論是侯友宜、柯文哲還是郭台銘，儘管政治立場和具體主張有所差異，最終也不一定參選總統，但他們都給出了與民進黨截然不同的「兩岸和平論」路徑，至少可讓兩岸坐下來談、讓大陸對台軍事壓迫有所收斂的具體方案。台灣老百姓經歷這麼多，這回應該看懂了。

（作者為智庫研究員）