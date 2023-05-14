被NCC撤照的中天新聞台5月10日贏來最耀眼的勝利曙光。NCC與中天的官司共25件，NCC在行政裁罰連十敗後，台北高等行政法院更撤銷了NCC對中天新聞台不予換照的決議處分，認為NCC審查採用的評分基準違反規定，決策事實基礎錯誤而資訊不完全，足以影響不予換照之結論，原處分因此違法，並要求NCC應依判決意旨做出適當之處分。

對此，NCC以新聞稿強硬反擊，認為「NCC依法律上之職責，透過嚴謹之行政程序，本於獨立機關之專業判斷作成駁回中天新聞台申請換照之處分，於法並無違誤」，甚至認為北高行的判決未能尊重獨立機關的專業判斷。

評分基準為什麼重要？根據北高行合議庭指出，NCC的換照評分表共有三個版本，第一個版本在2016年啟用，第二個版本在2018年2月修正，第三個版本則是2020年11月11日才通過，甚至未依法定程序發布。中天新聞台既然是2020年6月8日申請換照，照理說應用第二版本的評分表評分，而不是第三個，再加上兩種版本的比重不同，很可能會產生不同的評分結果。NCC這種作法顯然就是先射箭再畫靶，目的就是要幫中天「量身打造」符合撤照標準的審查評分表，存心不讓中天換照。

更可怕的是，NCC根本還沒收到北高行的判決書，還沒仔細看過判決理由，就公開表示，中天就算「重新計算後分數仍是不及格」。這種藐視法院判決的發言，更凸顯了NCC不是「依法行政」，而是一貫以蠻橫與理盲的傲慢在做事。

因為北高行撤銷原處分的原因不只是評分基準違反規定，還加上「有決策事實基礎錯誤而資訊不完全，足以影響不予換照之結論。」也就是說，除了評分表選用錯誤以外，可能還有其他足以影響撤照與否的決策事實錯誤，才導致錯誤的撤照決議。但NCC僅狹隘地將判決結果解讀為審查表使用錯誤的單一問題，甚至再度未審先判中天第二次死刑，這種回應能服人嗎？

NCC堅稱主管機關有自主判斷的餘地，但獨立機關不是無人能管的高大上單位。行政院作為上級單位可以管，立法院為民喉舌也可以管，而在五權分立原則下，監察院當然也可以管，更何況NCC主委陳耀祥都被列為瀆職罪被告了。但陳耀祥不僅敢讓在野黨立委吃閉門羹，還敢對法院嗆聲，真令人好奇，這種「勇氣」從何而來？

NCC的自主判斷之說，其實是強詞奪理，難以掩飾一再敗訴的慌張與狼狽。NCC一再藐視法院的判決，堅持上訴，結果也只是不斷被打臉，踐踏自己作為獨立機構的尊嚴罷了。

（作者為國家政策研究基金會副研究員）