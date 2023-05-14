本月6日，英國國王查爾斯三世加冕登基，其中一幕令筆者印象深刻。在大主教主持下，英王宣誓並親吻聖經，象徵治理國政及為人處世上均要「對得起人民」！雖然「國王無過」之封建法律原則（the king can do no wrong）在英國仍象徵性存在，以彰顯君主身分，但國王或皇室成員倘違誓詞中依法治國、仁慈行使正義和維護英國國教之行為，皇室崇隆地位之崩潰尚非不可預料之事。

回顧民國元年元旦（1912年1月1日）臨時政府於南京成立，國父（民主革命的先行者）孫中山先生就任臨時大總統大典上，親筆寫下對全民之誓言：「傾覆滿洲專制政府，鞏固中華民國，圖謀民生幸福，此國民之公意，文實遵之，以忠於國，為眾服務……」孫中山先生用一諾千金的字句，強調作為領導人必也捍衛中華民國、恪遵憲法、以民為本！他以蒼生幸福為己任之為人行止令後人永遠懷念！

1946年中華民國憲法第48條將總統誓詞法典化，而後於1954年5月13日公布《總統副總統宣誓條例》，依規定總統應於就職時宣誓：「余謹以至誠，向全國人民宣誓，余必遵守憲法，盡忠職務，增進人民福利，保衛國家，無負國民付託。如違誓言，願受國家嚴厲之制裁。謹誓」代表民進黨的蔡總統，亦分別於2016年、2020年兩度於總統府肅立向國旗及國父遺像，高舉右手、五指併攏，掌心向前，宣讀誓詞。

諷刺的是，蔡政府執政7年至今，推動「台灣獨立」已與國父「鞏固中華民國」之誓詞抵觸，「2025非核家園」亦違反2018年「以核養綠」之直接民意，此等猶如叛國、瀆職之行為，已是自食其言而當受嚴厲之制裁！逝者已矣，2024總統及立委大選（含不分區立委）全民應記取教訓，別再把票投給口是心非的政客！具體建議如下：

一、奉行台獨已違反宣誓效忠「一中憲法」之誡命！

2020年《紐約時報》一篇Ivan Krastev的投書〈Biden needs to clarify democracy〉提到「一個民主國家要跨越民主與威權主義之間的邊界，幾乎就像走私者跨越國家邊界一樣頻繁。」對於歷經解嚴、終止動戡的台灣尤應戒慎恐懼。我國憲法白紙黑字明載「為因應國家統一前之需要」、「領土依其固有之疆域」乃「一個中國」的憲法！因此，蔡總統無視「台灣地區與大陸地區均是中國的一部分，兩者相加才是完整的中國」之憲法事實，一再以「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」傳遞錯誤訊息，已是名副其實背棄誓言而成了受人唾棄之「民主邊界上的走私之徒」！

而今，代表民進黨角逐2024總統大位的賴主席不僅表態追隨蔡總統之「互不隸屬」路線，過去一向以「務實台獨工作者自居」的他，為掩飾其台獨路線，近日表示「台灣已經是主權獨立國家，沒有另外再宣布台灣獨立的必要」。筆者提醒，依憲宣誓乃當選人不可迴避之義務，即便《刑法》第100條內亂罪已限於「以強暴或脅迫著手實行」，實踐台獨實際上近似「以非法之方法變更國憲，顛覆政府」，賴清德掛羊頭賣狗肉式的國家定位，除非他公開放棄台獨主張，否則選民應看清他只是自欺欺人的「務實政客」！不配做「中華民國」元首！

二、當違憲已成常態，2024唯有政黨輪替才能匡正民主法治沉痾！

民進黨總統輕諾寡信不僅在台獨神主牌！以能源政策為例，人民已於2018年以公投複決方式清楚反對「2025非核家園」，蔡總統仍執意在卸任前逐步關閉零碳發電核電廠，用頭過身就過方式枉顧下一代幸福。筆者提醒，固然民主共和下，總統受任期限制，但作為淨零不力之千古罪人，仍將「臭名留青史」！

2024選舉在即，筆者叮嚀每一位國家的主人，這一次務必擦亮眼睛，別把神聖的選票投給口是心非的候選人！

（作者為超國界法律問題教授）