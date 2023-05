本月6日,英國國王查爾斯三世加冕登基,其中一幕令筆者印象深刻。在大主教主持下,英王宣誓並親吻聖經,象徵治理國政及為人處世上均要「對得起人民」!雖然「國王無過」之封建法律原則(the king can do no wrong)在英國仍象徵性存在,以彰顯君主身分,但國王或皇室成員倘違誓詞中依法治國、仁慈行使正義和維護英國國教之行為,皇室崇隆地位之崩潰尚非不可預料之事。

回顧民國元年元旦(1912年1月1日)臨時政府於南京成立,國父(民主革命的先行者)孫中山先生就任臨時大總統大典上,親筆寫下對全民之誓言:「傾覆滿洲專制政府,鞏固中華民國,圖謀民生幸福,此國民之公意,文實遵之,以忠於國,為眾服務……」孫中山先生用一諾千金的字句,強調作為領導人必也捍衛中華民國、恪遵憲法、以民為本!他以蒼生幸福為己任之為人行止令後人永遠懷念!

1946年中華民國憲法第48條將總統誓詞法典化,而後於1954年5月13日公布《總統副總統宣誓條例》,依規定總統應於就職時宣誓:「余謹以至誠,向全國人民宣誓,余必遵守憲法,盡忠職務,增進人民福利,保衛國家,無負國民付託。如違誓言,願受國家嚴厲之制裁。謹誓」代表民進黨的蔡總統,亦分別於2016年、2020年兩度於總統府肅立向國旗及國父遺像,高舉右手、五指併攏,掌心向前,宣讀誓詞。

諷刺的是,蔡政府執政7年至今,推動「台灣獨立」已與國父「鞏固中華民國」之誓詞抵觸,「2025非核家園」亦違反2018年「以核養綠」之直接民意,此等猶如叛國、瀆職之行為,已是自食其言而當受嚴厲之制裁!逝者已矣,2024總統及立委大選(含不分區立委)全民應記取教訓,別再把票投給口是心非的政客!具體建議如下:

一、奉行台獨已違反宣誓效忠「一中憲法」之誡命!

2020年《紐約時報》一篇Ivan Krastev的投書〈Biden needs to clarify democracy〉提到「一個民主國家要跨越民主與威權主義之間的邊界,幾乎就像走私者跨越國家邊界一樣頻繁。」對於歷經解嚴、終止動戡的台灣尤應戒慎恐懼。我國憲法白紙黑字明載「為因應國家統一前之需要」、「領土依其固有之疆域」乃「一個中國」的憲法!因此,蔡總統無視「台灣地區與大陸地區均是中國的一部分,兩者相加才是完整的中國」之憲法事實,一再以「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」傳遞錯誤訊息,已是名副其實背棄誓言而成了受人唾棄之「民主邊界上的走私之徒」!

而今,代表民進黨角逐2024總統大位的賴主席不僅表態追隨蔡總統之「互不隸屬」路線,過去一向以「務實台獨工作者自居」的他,為掩飾其台獨路線,近日表示「台灣已經是主權獨立國家,沒有另外再宣布台灣獨立的必要」。筆者提醒,依憲宣誓乃當選人不可迴避之義務,即便《刑法》第100條內亂罪已限於「以強暴或脅迫著手實行」,實踐台獨實際上近似「以非法之方法變更國憲,顛覆政府」,賴清德掛羊頭賣狗肉式的國家定位,除非他公開放棄台獨主張,否則選民應看清他只是自欺欺人的「務實政客」!不配做「中華民國」元首!

二、當違憲已成常態,2024唯有政黨輪替才能匡正民主法治沉痾!

民進黨總統輕諾寡信不僅在台獨神主牌!以能源政策為例,人民已於2018年以公投複決方式清楚反對「2025非核家園」,蔡總統仍執意在卸任前逐步關閉零碳發電核電廠,用頭過身就過方式枉顧下一代幸福。筆者提醒,固然民主共和下,總統受任期限制,但作為淨零不力之千古罪人,仍將「臭名留青史」!

2024選舉在即,筆者叮嚀每一位國家的主人,這一次務必擦亮眼睛,別把神聖的選票投給口是心非的候選人!

