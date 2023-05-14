日本東京阿波舞，在媽祖誕，到北港朝天宮媽祖廟前表演。這個場景，實在諷刺。

阿波舞是日本文化的代表。1937年日本攻佔南京，進城時就是以在日本代表慶典歡樂的阿波舞進城。當時全日本，都在慶祝日軍攻佔中國首都南京。悲哀的是，台灣在日據之下，也為南京淪陷於日本之手而慶賀。

台北城在清朝時，已經是全台最重要的政治中心。清光緒14年(西元1888年)，台灣巡撫劉銘傳主導，建了台北府城大天后宮。兩層樓建築，占地大概3000多坪。當時大天后宮跟文廟、武廟、台北城隍廟，稱為官祀四大廟。官方舉辦祭典時，全台文武官員，都要一起祭拜。

1895年台灣割讓給日本之後，日本就開始大規模，系統性的拆掉中國建築，改建成日是建築，包括官衙、神社等等。所以，現在台灣留存的清朝建築非常少，遍地都是日式建築。

當時，指標性的台北大天后宮，被徹底拆除。改建成台灣總督府博物館。用來紀念日本台灣總督兒玉源太郎，跟民政長官後藤新平。兒玉源太郎跟後藤新平，殺了無數台灣人。把代表中國文化、宗教與統治的媽祖廟夷平，蓋紀念殺台灣人的日本統治者。想一想日本的殖民手段吧。

有心人把拆下來的媽祖神像保存在倉庫間。住在三芝的仕紳黃見龍，想辦法把媽祖神像迎到三芝供奉。這尊神像，至今還在三芝。

日本為了把台灣人改造為效忠天皇的陳旻，推行「皇民化運動」。其中，消滅中國信仰就是重要行動。所以，開展了「寺廟整理運動」。寺廟要怎麼整理？直白說，就是把寺廟消滅。

具體行動，包括拆除跟燒毀。也包括限制寺廟可以供奉的神的數量。無數的寺廟被拆、被燒。

還用拆下來的木頭，建造日本神社。實在無法毀掉的，就強迫中國廟，依附在日本佛教下之下，假裝合併，但其實被併吞。中國寺廟建築，被迫改為日本神社建築

石頭或泥製神像被搗毀，木製神像被燒掉。只有少數神像，被地方父老偷偷藏在家裡倉庫，逃過一劫。直到台灣光復以後，才重新把神像請出供奉。

然後，全台廣建各式日本神社。前一陣子鬧出請來日本天照大神的桃園神社，就是那時候建的。強迫台灣人，從小學生開始，都要去日神社參拜。

寺廟整理運動，從1936年到1942年，就讓台灣寺廟從3403座，減少到2327座。最少361座被拆，819座改建成日本神社或日本佛寺。13700座神像被毀。

台北的大天后宮被拆，蓋成歐式建築的日本殺人魔王博物館。台灣光復以後，這個建築，改成「台灣博物館」。附近的中山堂，原本是清朝巡撫衙門。日本人占了以後，作為台灣總督府來用。後來當然拆了，蓋「台北公會堂」。

北港朝天宮，是台灣最重要的媽祖廟之一。在媽祖面前跳阿波舞的日本人，大概不知道當時台灣被日本殖民的血淚史。當時媽祖被日本欺辱的歷史，總該講給日本人聽。

日本人要來跳舞，總該先給媽祖下跪磕頭道歉，祈求媽祖原諒。但這個儀式，台灣光復至今，沒有完成。呵呵，阿波舞。（作者為作家）

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