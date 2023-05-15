來台大EMBA，影響我一輩子最大的，是「跑步」。

在O-Camp，第一次聽到「商學院戈壁挑戰賽」，看了影片介紹，覺得好感動，也覺得好瘋狂，但仔細想想，參加這個比賽的都不是專業跑者，跟我一樣都是EMBA的學生，大家平常都忙於工作，怎麼有辦法完成這個比賽。「別人辦得到，也許我也辦得到吧！」就是因為不知道自己做不做得到，這才叫做挑戰。

不挑戰看看，永遠只是一場夢。

小時候因為有氣喘，運動這件事就一直跟我扯不上邊，舉凡運動比賽，不管是大會接力、籃球、排球、足壘球，只要跟運動有關的，都跟我沒有關係。自己完全無法想像，還會去跑戈14 A隊、擔任戈15執行長，甚至這次還要去跑戈17A+，反差大到我都快要不認識我自己。也許這就是EMBA一直在提醒大家的，要改變、要歸零，既然來了這一趟，就要讓自己煥然一新、滿載而歸。

為何要挑戰戈17A+？（作者提供）

為何要挑戰戈17A+？

第一個原因是交友不慎，但我必須要老實說，沒有這些隊友的羈絆，我也不會想要挑戰。跑步本身是一件很孤獨的事，每一步路只能靠自己完成，在過程中不斷與自己對話，持續與自己戰鬥；但同時間，跑步又是一種能與他人心靈產生緊密連結的過程，彼此獨立卻又相互依賴，這種人與人之間百分之百的信任感令人著迷。

第二個原因，就是想要挑戰自己的極限。我沒有追求PB、沒有追求BQ、也沒有想要百馬，但仍然保持一定的運動習慣，追求健康，戈壁對我來說，一直是一個夢想，是我心裡那個永遠不變的理想與目標，我想要知道，這幾年持續不斷地運動，身體適應能力有沒有變強，我想要知道，面對巨大的挑戰，我心裡是否有足夠的韌性與勇氣來面對。

選擇不去最輕鬆，承諾了，就註定是痛苦。但我自己明白，看著別人實現夢想，我肯定會後悔一輩子。所以，一個飯局，也沒考慮幾分鐘，就糊裡糊塗說了「好」，就是這樣一個字，我找到一個新的目標，也許是想讓自己變得更強大，也許只是想知道自己的極限所在，想要戰勝不安與恐懼，把自己鍛鍊得更銳利光滑，最後的成績如何其實都不重要，重要的是我做了一個決定、一個選擇、一個開始，因為我的一個「好」字而產生的變化，生活和精神層面上的變化，這才是最有意義的所在。

玄奘之路一直就不是一條輕鬆的道路，很感謝這次所有的贊助商，能背著大家的祝福前行，是我最大的榮耀，如果跑步比的是心裡放的東西的話，我們台大戈壁隊這次已經奪冠。很感謝戈17A+所有的隊友，鐵雄、譚導、Melody、條子、小傑、Lida、王子、蒙哥，我相信最終塑造我們的，是我們一起經歷的那些艱難的時光，在路程當中的每一次苦難，都會在我們靈魂深處埋下堅韌的種子，成為日後支撐我們走下去的力量。

那天從台大管院門口出發時，許多戈友學長姐前來送行，上車後還是忍不住衝到車門口，想把大家的身影牢牢地刻在心裡，這畫面太美我會永遠記得。坐在點將台下，明明是很歡樂的場合，卻莫名其妙地掉下眼淚，想到戈15經歷了那麼多事情，心中百感交集，疫情三年能重新回到敦煌，真是不容易。期望戈15全員能一起參與18，一起出發一起到達，讓戈15真正畢業，這是我最大的心願。

最後我要謝謝我自己，蔡晉暉，戈17 A+，要加油、要努力、要平安！（蔡晉暉/台灣開廣股份有限公司總經理、台大戈14 A、台大戈15執行長、台大戈17A+、台大戈18執行長）