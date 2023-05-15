以色列與巴勒斯坦的衝突自1948年發生迄今已經超過70年，加薩走廊成為砲彈覆蓋率最高的地區，不管是以色列猶太人抑或是巴勒斯坦阿拉伯人，都在戰爭砲火中付出很大的代價。

近日巴國朝以國境內發射超過400枚火箭，雖然以色列的擁有媲美美國愛國者飛彈系統的防禦武器「大衛彈弓」及「鐵芎系統」，號稱可以達到90%的阻擊能力，卻仍在密集的火砲攻擊下，僅僅攔截了其中的60枚，實戰檢驗只有15%的攔截成功率。

統計數據顯示，有212枚火箭劃破以國的天空落入境內，造成大量人員傷亡，民眾生命財產再次受到威脅。以色列是全球部署防空飛彈密度最高的國家，在這波突然發起的攻擊下，吞下了超過300枚的飛彈浩劫。每一次慘痛的教訓，都無法讓兩國學習到和平的可貴，彷彿一心只想消滅對方來達到其政治目的、滿足意識形態的短暫勝利。

基此，台灣必須反思，國際間發生的大、小戰役有無參考之處，如以前述衝突分析，台灣的愛國者、天弓等各型防空飛彈數量只略遜於以國，排名位居世界第二，而台灣最大的假想敵解放軍在沿海設置超過2000枚短、中、長程各式飛彈，一旦按下發射鈕，福爾摩沙寶島將瞬間淪為火燒島，台灣人民皆成砲灰。

誰都毋須嘴硬吹噓重金打造的防衛堡壘有多麼的無堅不摧，以國已是個活生生、血淋淋的例子，國人莫要不信邪，只有徐圖和平，兩岸才能相安無事。