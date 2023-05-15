中國大陸2023對台工作會議日前在北京召開，將人民日報對2022與2023對台工作會議的報導篇幅相比較，全國政協主席王滬寧此次會議演說的報導篇幅，比2022年時任政協主席汪洋的報導篇幅少了300字，有重申、有不提、也有新增。以「總體方略」和汪洋2022年的表述為對照，王滬寧的演說重點突出了，二十大後的中共中央的對台政策的可能「風向」：

第一，重申基本方針，習有自己的大棋盤，不容外人下指標。

王滬寧演說開宗明義表示「必須完整、準確、全面貫徹落實新時代黨解決台灣問題的總體方略」。而所謂的「總體方略」，按照2022年8月〈台灣問題與新時代中國統一事業〉白皮書，以及2022年7月7日時任國台辦主任劉結一《人民日報》專文〈奮力推進祖國統一進程〉所描述，至少包含十大基本戰略路線：

（1）堅持黨中央對對台工作的集中統一領導。（2）堅持在中華民族偉大復興進程中推進祖國統一。（3）堅持在祖國大陸發展進步基礎上解決台灣問題。（4）堅持「和平統一、一國兩制」基本方針。（5）堅持一個中國原則和「九二共識」。（6）堅持推動兩岸關係和平發展、融合發展。（7）堅持團結台灣同胞、爭取台灣民心。（8）堅持粉碎「台獨」分裂圖謀。（9）堅持反對外部勢力干涉。（10）堅持決不承諾放棄使用武力。

一、王滬寧重申強調「兩岸關係和平發展、融合發展」、「兩岸一家親」等政策精神。意味著北京對台主旋律仍是落實和平路線。

二、王滬寧選擇性地不提「和平統一、一國兩制」，改提相對模糊概念的「堅持一個中國原則和九二共識」。選擇性地不提2022年「粉碎」、「鬥爭」、「底線思維」、「遏制台獨挑釁」等對立性較強用詞，回到傳統「反對台獨分裂活動」，此一相對傳統、但可理解的表述。意味著北京注意到台灣社會與國際情勢的變化，更強調控制衝突風險、保留迴旋空間。。

三、王滬寧強調了「兩個確立」、「四個意識」、「四個自信」、「兩個維護」，可能暗示著北京有意調整對台工作具體措施方向與力度，以此對內吹風、說服。

首先也是最重要的是，在兩個確立、兩個維護的政治前提下，習總書記有自己的大棋盤、大戰略，中共各部門與中國大陸各界不必過度詮釋政策，過軟、過硬都一樣，更不要對習總書記的對台與大國戰略「下指標」。

再者，在政治意識、大局意識、核心意識、看齊意識之下，中國大陸內部要跟緊黨中央的方向做同步調整。

最後，面對不同於中國利益的外部環境，要對自身社會主義道路、理論、制度、文化要有自信，一味「戰狼」姿態，無助於「說好中國故事」。

第二，不講硬話，避免「自我實現預言」(Self-Fulfilling Prophecies)。

王滬寧對載於重要文件，卻又容易觸動各方敏感神經的用詞存而不論，我們可以將之理解為善意。雖然北京仍堅持「反獨」主張，「硬的一手」也是存在的現實；但王滬寧的表述方式，很大程度意味著，北京有意降低國際與台灣社會對中矛盾情緒。

北京之所以長期致力於降低或拒止國際介入台海情勢或兩岸關係，正因為台海議題自1949年以來，一直都是國際政治的一部份、一直都是大國戰略的核心議題，甚至是大國競合的前線，只是不同時期權重不同。

在美中戰略關係轉變的現實情勢下，「競爭、合作、對抗」已是美國對中政策基本框架；北京當然也意識到對抗和攤牌的可能性是存在的，所以長期強調「鬥爭準備」、「底線思維」。在鬥爭和底線思維影響下，全球範圍的科技產業供應鏈的重組、對中貿易與投資轉移，人力資源往來交流限制，北京要用「內循環」做準備；解放軍的軍演、建軍目標，也是為了因應對美談判或攤牌的底氣。另方面，也作為對台文攻武嚇的工具。

但也正因為北京這幾年突出的鬥爭與底線行動，激起了國際社會更大的疑慮和針對性的行動。將觀察視角拉到印太區域安全領域，日本、韓國、菲律賓和新加坡等海洋國家，已在美中戰略競爭格局中做了選擇。（作者為前海基會董事長）

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