馬英九回陸祭祖時國台辦主任宋濤陪搭高鐵，前台中市交通局長王義川說，別被馬英九騙了，「大陸高鐵沒靠背」，如同前年「大陸人吃不起茶葉蛋」的翻版，這不只是笑話，簡直是無知，大陸高鐵里程數全球第1，衛星發射全球第1，台灣名嘴沒見賢思齊就罷了，還以井窺天徒留笑柄。

大陸「文革」導致多數台灣人對共產黨統治有偏見，但大陸科技發展沒斷層，正因當年一批科技專家被總理周恩來送往西北保護起來，10年內成就了「大三線」建設，在西北建起國防、科技、工業基礎，錢學森「兩彈一星」（原子彈、氫彈、衛星）等專家才能安心鑽研，也才有了日後的西昌衛星發射中心，至今平均每周1次衛星發射的紀錄。的確，當年大三線多著眼於戰略，但攸關經濟民生的高鐵能大興土木，沒國家發展的眼光也是做不到。

目前全球高鐵排名以大陸居冠，已建及在建高鐵總長逾7萬公里，排第2的西班牙總長也只5千公里，更別說美國，加州高鐵最快2027年才營運。交通是經濟大動脈，2004年大陸就提出《中長期鐵路網規畫》，從「四縱四橫」發展到「八縱八橫」，如今已按規畫在2020年建成3萬公里。高鐵之後，青島時速600公里的磁浮鐵路也已下線，可以開始進入試運行階段。

有了高鐵經濟才能如虎添翼，如2011年開通時速350公里的京滬線，讓北京到上海4個半小時就到，更讓鄰近一線城市成為「一小時生活圈」，對國計民生影響重大。如同躍居全球第1的「互聯網」，用戶逾10億人次，通訊和網路建設就像電子高速公路，一旦發達能不帶來經濟及文明的蛻變？

和台灣的治理不同，大陸雖在1992年中共十四大通過「社會主義市場經濟改革決議」，但接軌市場體制後，政府決策仍承繼過去「計畫」的優勢，即強調「五年計（規）畫」。優點是制訂完整的五年工作重點，如2021到2025年「第十個五年（十五）規畫」，森林覆蓋率從23.2%增長到24.1%，千人擁執業醫師從2.9增長到3.2，交通建設方面，5年內達成16項「重點項目」，如川藏鐵路及配套等。規畫若有變，政治層面就由中全會調整，財經就靠國務院定奪，使命必達是常態，否則官員烏紗帽不保。

大陸高鐵不僅靠總長度取勝，更重要的是研發及創新。從2009年汲取日本新幹線特色的「和諧號」誕生，到2017年「復興號」問世，系統工程難題不斷被攻克，如今大陸已成世界上少數幾個能提供包括高鐵的基礎設施、移動設備、運營管理等成套技術輸出的國家了。

水滴石穿，非一日之功。別再靠北了，大陸高鐵不僅有靠背，京滬、京廣線都有180度躺平的飛機頭等艙坐椅，有些商務艙只有8個座位，專屬電視、拖鞋一應俱全，仇中名嘴真的別再自我感覺良好了。

（作者為資深媒體人）