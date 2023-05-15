原題：「新冷戰」，「小北約」與「第一島鏈」

筆者幾年前曾提出，認為「新冷戰不會爆發」近乎一種天真，因為美國不僅有意願，也有相當多的工具來實施一場新冷戰，更會利用中國和周邊國家的領土爭議，採用支援中國對手的方式削弱中國。問題在於，如何定義「新冷戰」乃至「冷戰」本身。

筆者認為，狹義的，典範的冷戰特指美（北約）/ 蘇（華約）之間以意識形態差異為基礎，社會經濟聯繫較少，以實力相匹配的集團形式進行整齊的對抗，而廣義的冷戰泛指一種衝突、對抗、緊張、敵意、施壓、威脅、不信任、不友善的狀態。「新冷戰」之新，則在於在全球化條件下，在中國和美國及其盟友之間在經濟、社會、技術方面早已深度纏繞，利益大量重合，但衝突又涉及電纜、晶片、應用軟體和資料安全、地產投資等過去不存在的繁多領域，顯得更為複雜。

但與此同時，中國和美國的不同盟友之間也存在不同層次和程度的利益共用以及一些共同訴求。如果把「新冷戰」看成類似「新儒家」（Neo-Confucianism）之於 「原始儒家」的一種既有原有根本特徵又具備很多新元素的狀態，取新形式的對抗之意，則還是一個比較貼切的概念框架。

在這一框架下，美國及其盟友對中國的圍堵還具有很強的亞太區域地理和地緣特性，即以所謂「第一島鏈」重點布局，試圖將中國的影響力壓制在這一區域內。所謂第一島鏈是指美國構築的北起千島群島，南至印尼，基本涵蓋中國三大領海，包括南海島礁和台灣在內，事實上以台灣為地理中心的「防線」。從最新的發展來看，美國通過強化與韓國和菲律賓的軍事合作，提升對台灣的武器輸出和實戰訓練，已經極大地加強了其在第一島鏈及其涵蓋區域的軍事能力，此外還可在必要時引入澳大利亞的後援。

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美國針對中國的「第一島鏈」防衛已經空前強化，也可以說亞洲「小北約」已現雛形。儘管中國海軍在艦隻建造能力、總噸位、驅逐艦和護衛艦數量方面都已經取得長足進展，居於世界前列，也數次突破第一島鏈成功地進行遠洋巡航，並在海外建立補給基地，但就此認定「第一島鏈」已經失效則可能是一種誇大和誤判，因為中國海軍除了在1975年和1988年兩次與鄰國短暫海戰，以及後來參與打擊海盜，護航商船等活動之外，畢竟並沒有充足的現代條件下的對抗經驗和實戰戰例。這一點是必須正視的。

筆者認為，美國在第一島鏈軍事部署已經強化以後，正在採取一種「軍事圍堵，外交對話」的兩手策略，把軍事實力和盟友資源作為接觸的背書。當然，美國可能也希望經由一定的對話拉攏中國，使中俄不會走得太近甚至結盟。美國《外交事務》（Foreign Affairs）雜誌2023年5月2日網路版披露的美國參謀長聯席會議主席密利將軍（Mark Milley）的訪談似乎證明了這一點。

密利強調，美國並不願意真正進入一場和中國的戰爭，即美國需要思考「如何避免大國之戰」（How to Avoid a Great-Power War），僅僅是想要保持一種有效的嚇阻態勢，使中方無法進擊，從而達到避免戰爭的目的，但另一方面，美國也不願意看到中俄徹底結盟。筆者認為，密利將軍的這種兩重心態或許可以讓美國近期對華「軍事圍堵，外交對話」的兩手策略得到解釋。

（作者為美國阿勒格尼學院歷史系副教授）

（本文來源《海外看世界》，授權中時新聞網刊登）

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