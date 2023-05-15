既是好事多磨，又似歹戲拖棚，堪稱國民黨近年來最撲朔迷離的2024總統參選人提名之爭，預計在本周三中常會揭曉。山雨欲來風滿樓，愈到最後階段，情勢愈是詭譎，徵召結果一翻兩瞪眼，屆時誰會傻眼？或是翻臉、甚至翻桌？還是願賭服輸、團結至上，喜劇收場？至今沒有人說得準。

有三個原因造成藍營現在這種禍福難料的危機。一是郭台銘急起直追，最後一搏越來越積極，就在這幾日，除了不斷加熱的基層動員誓師大會，還有密會柯文哲、韓國瑜、宴請中常委、發布領先民調等等，都說明了郭極盡全力，志在必得，絕對不甘於只是應考陪榜而已。期望如此之高，未來如何收場，當然更考驗朱立倫的智慧與決斷，以及侯郭兩人的定力和風度。

二是朱立倫改民調初選為徵召，所謂的「科學民調、徵詢黨內意見」等綜合考量，乍看似乎甚為周延務實，實則並無具體、客觀的標準規定，當民調都只是其中一種依據，其他的人為標準便可以乘虛而入、解釋操作，最後結果的公平性必然會遭到質疑與挑戰。所以柯文哲才會笑郭台銘說，連國民黨徵召的比賽規則都不清楚，怎麼還去參加比賽？

果不其然，這兩天郭陣營開始集結挺郭的中常委，並宣稱多數中常委挺郭，言下之意是徵召需經中常會通過，所以中常委的意見「最大」。問題是，中常委是否也要透過表決通過徵召人選？而以現在國民黨中常委的組成結構，如何能與黨籍縣市長、立委、甚至市議員的民意基礎相比？中常委與黨籍民意首長、民代的意見計分比例又要怎麼算？

三是黨主席朱立倫的公正性一直受到質疑，角色甚為矛盾尷尬。他讓郭台銘參與黨內競爭，有人便認為朱是有意開巧門護送郭，想操作「郭朱配」；當黨中央說侯友宜是最強母雞，侯陣營又始終低調時，又有人說朱其實早已「內定」侯，讓郭參與競爭只是安撫郭而已；但這幾天郭陣營自信滿滿，運作得越趨熱烈，又有人說郭不可能被朱「糊弄」，兩人其實早已談好。無論鬆緊進退，都有文章可作，可想而知，即使最後結果出來，難保出局者不會有理由反撲甚至「爆料」。

近1個月來，漸趨白熱化的侯郭之爭，並非都是負面的影響，侯在新北市議會的「類國政」詢答表現不差，可謂成功通過2024大選的模擬考；郭也相當程度掀起了深藍與地方基層的熱情，兩人若能將此良性競爭動力昇華結合，絕對是2024勝選的一大助力，就看主事者、相關人如何處理、看待徵召揭曉後的反應了。

莎士比亞的《哈姆雷特》中有段獨白，開場的「To be, or not to be」（生存還是毀滅），在王子的演講中，他考慮了死亡與自殺，哀嘆這痛苦又不公的生活，也承認另一種選擇可能會更糟。徵召之後，朱侯郭還有國民黨諸君都要想清楚，怎麼選擇才能活得更有價值、更有共榮成功的機會。