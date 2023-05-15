在國民黨公布徵召2024總統參選人前夕，鴻海創辦人郭台銘邀宴曾是他眼中不屑的「萬年中常委」，挺郭的中常委隨即起舞放話，「徵召必須取得中常委共識，並在中常會通過」，一頓飯塞萬年嘴、綁樁意味明顯。可以想見，這頓飯必是上等美味佳餚，鮮活寫照「吃人嘴軟」，也使得徵召過程蒙塵。

4年前，郭台銘在國民黨初選民調中失利，輸給韓國瑜後，不但翻臉退黨，痛罵國民黨是迂腐政黨，還抨擊「萬年中常委、中常會腐敗」，並放任高虹安攻訐韓國瑜夫婦。這些年來，郭台銘與國民黨、中常委甚至韓國瑜夫婦，不曾交心往來，如今為贏得徵召，郭台銘分別向國民黨及韓國瑜致歉，還邀宴「腐敗的中常委」。

赴宴挺郭的中常委澄清絕無綁樁、賄選情事，強調純粹只是同志吃個飯，聚會討論國家前途。的確，黨內同志餐敘，本是人情之常，只是郭台銘平日何曾想過要與中常委餐敘？選在國民黨公布徵召人選前夕的敏感時刻，大剌剌地鎖定中常委擺宴，十足目標導向，儼然把爭取國民黨門票當作商場買賣。席間郭如果沒有逐一向「萬年中常委」鞠躬道歉，這頓飯再怎麼香，也夠難看的。

相較郭台銘動作頻繁，困守新北市的侯友宜雖已表態「責任來、我就扛」，但因議會總質詢剛結束，礙於市長身分，國民黨最強母雞無法大動作展現參選決心。偏偏黨主席朱立倫過多盤算，搞了個史上最詭譎的徵召，所謂「科學民調、徵詢黨內意見」，沒有白紙黑字寫清楚遊戲規則，原本情勢大好的藍營局勢為之混沌。

徵召人選揭曉在即，能否扭轉頹勢就看朱立倫的智慧了。