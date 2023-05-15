台灣民意基金會最新民調顯示，有51%的民眾不支持民進黨2024繼續完全執政，遠超過4成的支持度。其實，人民對於民進黨執政的不滿情緒，從去年底九合一選舉結果已經出現端倪，但顯然這個民怨並沒有因為地方選舉給了執政者教訓而完全舒緩，反而仍持續積累，只差爆發的關鍵火苗。

事實上，民眾對民進黨的不滿恐怕在蔡英文競選第二任時已經開始醞釀了。以2016與2020年蔡英文二次當選總統時，民進黨立委選舉的得票率來作比較，2016年蔡英文獲得56.12%的得票率，民進黨區域立委得票率45.08%，政黨票44.06%；2020年，蔡英文雖然創下民選總統最高得票數，得票率也略微提高至57.13%。但區域立委得票率停滯在45.60%，不過政黨票得票率卻只剩33.98%，大幅下滑超過10個百分點。當年若沒有蔡英文的拉抬，民進黨國會最大黨的地位恐怕早已岌岌可危。

上述「國人是否支持2024民進黨繼續完全執政？」的民調結果有很大的解讀空間，因為反對民進黨完全執政不但包括不贊成總統和立法院同時都由民進黨繼續一黨把持外，也包括既反對民進黨人出任總統，也反對其掌有國會的過半席次。台灣民意基金會的解讀傾向強調前者。但事實上，受到選舉制度的制約，在總統與立委併選的情況下，選民能夠分裂投票的比例並不樂觀。

以2012年以來3次總統與立委併選的結果分析，2012年國民黨總統得票率高於區域立委得票率3.04%，2020年國民黨總統得票率低於區域立委1.96%，2016年受到換柱影響，國民黨總統得票率低於區域立委7.67%。不過若將親民黨納入泛藍版圖計算，泛藍總統與立委得票率的差距會縮小成2.3%到5.13%之間。亦即分裂投票的情形最多僅5%左右。

在民進黨部分，2012年以來3次均由蔡英文角逐總統。2012年總統與區域立委得票率差距僅1.18%，2016到2020年，民進黨區域立委得票率一直維持在45%上下，但總統得票率卻高出立委11%以上。不過若將2016、2020年時代力量與民眾黨的政黨票得票率納入泛綠版圖的政黨票計算，蔡總統與泛綠立委政黨票得票率將縮減至4.17%～5.94%，大致也在5%到6%之間。

從這3次併選的結果，我們不難發現選制對選民分裂投票的制約力量，總統與立委選票同時分別投給泛藍或泛綠的機會其實不高。換言之，民眾如果真想下架民進黨的完全執政，走向分裂投票不易，全面下架反而更有可能。

這份民調更值得關注的是，除了64歲以上年齡層外，其他年齡層中，不樂見民進黨繼續完全執政的都占多數，連過去一面倒支持蔡總統的年輕族群，同樣翻盤。而教育程度越高的，職業別上的企業主、高階與基層白領、軍公教，也持反對態度。這反映出社會中堅的中產階級與過半數民眾對民進黨執政7年來的全面反彈。

如今民進黨接棒的賴清德喊著要延續蔡總統「四個堅持」的路線，但在延續前人的兩岸路線以化解外界「疑賴論」時，就很難同時清楚切割過往的執政包袱。民怨高漲正等待宣洩的時機，也難怪賴主席不惜槍口對內，陳內閣也戰戰兢兢避免犯錯，就怕小錯也能成為燎原的星火，一發不可收拾。

（作者為國家政策研究基金會副研究員）