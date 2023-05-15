台海會不會發生戰爭？總統蔡英文在出席一場高中生座談會時表示，「我們跟中國大陸之間的問題，終究是要以和平的方法來尋求解決之道」，近來國防部兵役延長為一年、教育部16歲以上動員造冊，惹得全國學子、家長十分不安，蔡總統一席「和平之道」能讓國人放心嗎？

民進黨總統提名人、副總統賴清德最近陸續成立各地後援會，他也大談和平，他說和平不是低頭求來的，也不是靠賞賜而來的，誠如蔡英文總統說的「和平靠國防、國防靠全民」。賴清德這番引述蔡總統的話，以及為什麼兵役延長為一年、16歲以上動員造冊，才是應該誠懇告訴高中生的真心話。

事實上，近年來蔡總統抗中保台、賴副總統和平保台，以及蔡總統改口說兩岸要尋求「和平之道」，都是說一套、做一套，根本保不了台。蔡政府拉攏喊「要炸毀台積電」的美國眾議員莫頓、前國家安全顧問歐布萊恩，還拉來25家軍火商「訪商」，這群人都不是來台灣講「和平之道」的，而是要武裝台灣、要百萬台灣人拿起AK-47備戰、打巷戰。

怎麼蔡總統一轉身，面對高中生就說起「和平之道」呢？原因就是今年有總統大選、立委選舉，跟著美國政客、軍火商一起講武裝、打仗，搞得台海兵凶戰危根本沒有選票，只好佯稱和平使者，大談兩岸「和平之道」才能鞏固執政權。

戰爭，不能試試看，和平卻是可以的，但多數政客只騙、不做；如果有像前總統馬英九去對岸做和平之旅，則冷嘲熱諷「委屈的和平」、「沒有尊嚴的和平」、「低頭求來的和平」，來掩飾自己沒本事為台海的和平做一丁點的努力，民進黨人可能連試試看都不願意。試問，有誰聽過蔡總統、賴副總統要跟對岸談「和平之道」嗎？

如果蔡總統、賴副總統，願意當著美國政客、軍火商面前，嚴肅說台灣人渴望和平，別來台灣發戰爭財；或是坦誠跟年輕人說，萬一台海爆發戰爭，國家需要你們奮起抗敵守護家園，所以兵役延長為一年、16歲以上動員造冊……學學國府當年號召「十萬青年十萬軍」（抱歉，去年志願役退場4066人），這才是有擔當、負責任的政府，才是有能力管控台海風險的國家領導人，否則就是佯稱和平的假面人。

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