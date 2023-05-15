美中關係峰迴路轉，雙方系列高層會談達成恢復溝通管道的初步目標，有望為惡化的雙邊關係築底，這符合美中共同利益，也是國際社會的期望，對台灣整體亦有利無害，但對民進黨政府而言，反中路線可能撞牆，將是挑戰的開始。

美中關係峰迴路轉

去年3月抵達中國履新的美國駐華大使伯恩斯，時隔1年，終於在4月24日向習近平遞交到任國書，並與外長秦剛及商務部長王文濤先後會面，兩國因2月間「氣球風波」而中斷的高層溝通管道漸次恢復。中共中央外事辦主任王毅與美國國家安全顧問蘇利文於10日、11日，在維也納進行了長達10小時的會談，會後雙方一致認為，會談「坦誠、深入、實質性」，《紐約時報》形容美中已正式重建溝通管道。

至於拜習對話，國務卿布林肯、財政部長葉倫及商務部長雷蒙多訪問中國的行程，均尚未確定。美中關係雖出現緩和跡象，但全方位戰略競爭下的經濟戰、軍事戰、外交戰、科技戰不會就此消弭。各界原本對美中關係普遍感到悲觀，現在出現戲劇性轉折，其實有脈絡可循。

拜登政府開始修正反中、好戰論調，強調美國不尋求新冷戰，無意與中國衝突、對抗，也公開表示美中戰爭可以避免；中國則全力改善與世界主要國家的關係，強化其和平締造者形象，期能化解美國聯合西方世界所形成的反中聯盟。美中恢復對話，歐洲與美國轉變立場，期許中國在俄烏和談中扮演重要角色。這些都顯示，面對全球動盪不安局勢，對解決烏克蘭戰爭、負責任管理美中戰略競爭，甚至重建世界秩序，美中必須有更積極、正面的行動。

美中雖展現了戰略耐心，但要全面恢復雙方戰略互信並非一蹴可幾，美國國防部長奧斯汀希望與中國國防部長李尚福於6月在新加坡會面，但李尚福目前仍名列美國的制裁名單中，美方是否可能釋出善意？

雙方是否能降低在台海與南海的軍事對峙及軍事行為；台海的風吹草動永遠是最難以掌控的變數，美中是否能有效管控風險？

從全球地緣政治及兩大強權競爭高度，台灣問題重要性與迫切性相對較低，卻是中共紅線中的紅線，沒有妥協、讓步的空間，大陸懷疑美國虛化、掏空一中政策，美國「以台制華」，民進黨「倚美謀獨」，將台灣問題「國際化」，因而以強硬軍事、外交手段反制，造成台海安全緊張形勢螺旋般升高，使台海成為全球最危險熱點及美中關係的最大障礙。

美中接受共管台灣

在維也納的10小時會談中，根據中方的事後聲明，王毅「就台灣問題全面闡述了中方嚴正立場」，沒有過去強烈攻擊字眼。倒是蘇利文向王毅完整地重申了「美國一中政策，反對任何一方片面改變現狀，不支持台灣獨立，希望兩岸以和平方式解決歧見」。

美國資深官員會後表示，美方沒有改變對台政策，也沒有做出任何讓步，但雙方沒有針鋒相對，美國回歸一貫政策，多少說明了對台灣問題已有一定的「諒解」。

最耐人尋味的是，美方強調，過去40年在沒有衝突之下，兩國共同處理台灣問題，當前的目標是繼續向前行，中方對此沒有表示反對，代表了雖然中共強調要爭取對台灣問題的主動權與主導權，但在現階段，美中共管台灣仍是可接受的模式。

自川普以來，美中關係持續惡化，加上華府激進反中風潮，台獨勢力以為形勢大好，見縫插針，民進黨政府的「反中、仇中、去中」作為使台海陷入危機之中，全面備戰更使台灣人心惶惶，驗證了中國問題專家卜睿哲的警告，美中關係惡化並不有利於台灣。

美中關係回穩，雙方負責任地管理戰略競爭，有利於台海及整個印太地區的安全與穩定。當前兩岸缺乏溝通管道、雙方仇恨值高於互信、台灣進入總統大選的過渡期間，美中共管台灣應是最佳選項，但對賴清德選情而言，卻未必是好消息。