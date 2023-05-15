隨著新北市議會總質詢的「民進黨黨團質詢周」結束，新北市長侯友宜得以自由表達更上一層樓意願的空間更大，以及鴻海創辦人郭台銘為爭取國民黨2024黨內提名所舉辦全台4場大造勢活動告一段落，國民黨2024年總統大選究竟要徵召誰，也到了攤牌的關鍵時刻。

日前國民黨主席朱立倫公開提出徵召的兩大條件，一是參考民意調查的科學數據，二是徵詢黨內重要的意見領袖，包括縣市長、立委的意見。儘管近日出現「郭台銘民調趕超侯友宜」的訊息，不過，多方綜合各個機構與媒體的民調，目前還是以侯友宜民調領先居多；在立委部分，挺侯的立委也較挺郭者多。

然而，由於國民黨正式確定徵召人選的時間實在拖得太久，最後無論「花落誰家」，恐怕都會引發另一方對結果不滿以致於拒絕接受，如此就會造成國民黨的分裂，甚至重演2020年郭韓對立以及選舉大敗的憾事。這不只是藍營最擔心的事，也是深切期待「下架民進黨」的選民心中的隱憂。

跟2020大選那次不同的是，當時的蔡政府還沒有真正呈現出經濟、治安、司法、言論自由及外交等全面潰敗的史上最差執政成績，民眾雖不滿政府若干施政，但下架民進黨還沒有那麼迫切，尤其在香港反送中議題的操作下，當時蔡英文還牢牢掌握住年輕選票。

然而俄烏軍事衝突爆發，戰爭的陰霾也開始籠罩台灣，再加上蔡政府對「台版柬埔寨」等詐騙束手無策，年輕族群正飛速遠離會把他們送上戰場的民進黨。

可以說，這次大選是決定台灣人、尤其是台灣年輕人前途的關鍵一役，台灣民意基金會15日發表即時民調顯示，51.1%的台灣民眾不支持民進黨2024繼續完全執政；日前的民調則顯示，在民進黨2024總統參選人賴清德的本命區台南市，竟有4成2受訪者不樂見民進黨繼續執政。

最近國民黨有多個選區進行2024立委黨內初選，無論是最後出線的人還是初選未過關的人，大都表現出君子之風，如大安區立委初選落敗的台北市議員鍾沛君就表示：「從今之後不分你我」，這樣的風度與格調得到民眾的肯定，也讓藍軍支持者安心。

相信「總統級」選戰的參與者，風度、眼界、器識都更勝一籌，因此，當徵召人選確定後，參選者不論勝敗，都應率先示範「勝固欣然，敗亦可喜」的運動家精神，只有參選者不糾結，各自的支持者才會願意敞開心胸接納結果。

郭台銘在日前拜會前高雄市長韓國瑜時表示，4年前他們錯過了一次團結的機會，「4年後的今天，我們不會也不能錯過第二次。」侯友宜也強調，「不管民調高低，我們都團結一致，讓國家人民更進步。」侯郭都是社會上有名望的人士，說話當然要算話；其他國民黨的立委、中常委、地方政治人物等，不論原本支持的人是誰，一旦徵召結果確定，都請回歸到一致對外的戰鬥位置。

因為2024這場選戰不是為了個人的利益，「下架民進黨」才是最重要的使命與責任；而國民黨「團結」也不只是為了黨的勝選，更是為了中華民國的前途、為了2300萬台灣人的命運。

（作者為作家）