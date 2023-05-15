國民黨2024年總統大選徵召在黨內已經形成共識，一般咸信將在侯友宜與郭台銘中二選一，另無其他有勝算人選。侯友宜近期在新北市議會總質詢中表現捨我其誰的氣勢，答詢內容也積極回應了各方對他是否具有總統格局的質疑；郭台銘則使出渾身解數，辦了4場造勢大會，和立委、中常委餐敘，還發表「和平宣言」。現在是國民黨綜合民調、候選人政見及黨內各方意見做出判斷、做出抉擇的時候了。

郭台銘 政治實習生

從近期兩人的表現來看，人格特質和民意基礎應是選擇候選人的首要衡量標準，因為兩人給予民眾的直接印象差異很大，未來將深刻影響選民的投票取向。就此而言，侯友宜相對平和而穩重，發言多是點到為止，嚴謹難攻。郭台銘則高調而妄自尊大，而且經常出言不當，活像一個政治高級實習生，不但無法增強民眾對他參選總統的好感，更暴露他根本不適合擔任國家領導人。

2024總統大選，民進黨已確定由黨主席賴清德掛帥出征，民眾黨柯文哲主席已登記黨內提名，國民黨人選態勢原已明朗，偏偏4年前未獲提名憤而退黨的郭台銘出來挑戰。外界不解其意，多認為郭台銘企圖製造一個被國民黨戲弄的假象，搏出一個「造反有理」的形勢，然後反戈一擊，讓國民黨地動山搖，而他就可掙得參選的正當性。

然而，郭台銘從投入徵召至今所發表的政見主張都備受爭議。對於兩岸的議題，多是以道聽塗說為前提，發表一些大話空話。例如誇言如果他當選，解放軍戰機就不會來；甚至說解放軍有8萬人登台，要以AI對付，派出8萬機器人與解放軍作戰；台灣可以調和美國與中國的衝突；在金門發表的和平宣言也避重就輕，多不具可行性。

至於攸關台灣產業發展的能源和缺電問題，他提出的論點也是沒有經過深思的即興之作。他說可在高雄半屏山建小型核電廠，一縣市設一核電廠；又說選民要投票給民進黨，就去得肺癌好了；台積電不去高雄投資，就是因為高雄缺電，其實高雄不缺電，還能南電北送，困擾是火力發電造成空汙嚴重。試問，這樣的論點可以解決當前的能源危機嗎？

而郭台銘對民主的理念更彰顯出他的霸道作風。例如他說政府不需要議會監督，「我們自己監督」；當選後半年內解決台灣的詐騙集團。郭台銘自以為企業經營成功就無所不能，卻犯下縣市層級議員都不會犯的連番錯誤，言行的穩當性禁不起檢驗。

侯友宜 踏實且務實

就人格特質而言，郭台銘一生都在拚企業經營，成功方法有其過人之處，但由此而形成的思維模式、行事風格、眼界見識，跟國家領導人所需具備的領導方式、決策過程以及言行的精準性要求截然不同，如何能把企業經營那一套照搬照用？何況郭台銘有諸多行為模式都是政治領導人的大忌，比如獨斷獨行，幹部不能表示意見，只能受命執行，所以單方面妄自決斷，一切自上而下貫徹。他又毫無民主觀念，不知權力分立制衡的基本機制，以為都是掣肘。凡事僅從科技與經濟的眼光思考，缺乏寬闊的思維視野，執持一端，根本沒有全方位的政治決策周延性。

侯友宜長時期在警界與市府服務，予人踏實且務實之感，擔任國家領導人雖有不足之處，但他包容力強，只要用人得當，也足堪適任。由於侯郭差異明顯，而且誰比較能促進黨內團結一致對外作戰，明眼人都看得出來，所以國民黨內不論縣市長、立委、中常委，支持侯友宜者明顯較多，而歷次民意調查也顯示侯友宜勝出郭台銘，如果徵召郭台銘，國民黨內勢必陣腳大亂，重演4年前分裂的歷史。

如今因為郭台銘大動作宴請中常委和立委，在黨內激起各種異聲，國民黨團結一致都未必能勝選，如果因徵召人選不當而引起黨內強烈反彈，則未戰即已先敗。現在的態勢很清楚，唯有提名侯友宜才是上策。中常會既已授權主席徵召，相信朱立倫應該能夠衡酌各方情勢，做最周延的考量。朱立倫也說過，侯友宜是黨內最強母雞，從各方面比較，這個說法符合實情，了無猶疑的空間。為了勝選、為了兩岸和平的前景，相信朱立倫和國民黨會做出明智的抉擇。