無論國民黨本週推出誰選總統，都改變不了這場選舉是賴清德主張激烈對抗、國民黨主張認真建軍備戰，同時致力兩岸和平對話的局勢。最終台灣人民的選擇，將決定國家的歷史。

若我們仔細檢視賴清德的兩岸發言，會發現裡面充滿著一廂情願，徹底脫離了現實，從5月14日一篇「台助中國安定 若懂人情義理不該對台不利」中就可看出來。5月14日，賴清德說：

「2008年中國汶川大地震台灣社會總共捐款70億台幣，還去幫忙救災、震災、重建，其實台灣社會很善良，對中國很願意關心，中國實在不應該對台灣採取任何不利的態度，特別是這20、30年來，中國經濟可以進步，台灣是最大外資，台灣前前後後在中國大陸投資金額超過2300億美金，有一百萬、兩百萬的人在中國替他們拚經濟，創造就業機會，安定中國社會，中國如果懂人情義理的話，不應該對台灣採取不利態度。」

這種話到底對還是不對，我們姑且先假定他有道理好了，對國際強權講這種話，在現實殘酷的國際情勢下，實際上又能發揮什麼作用？沒有，能發揮的作用是零。講「只從己方立場出發的人情義理」，在實力不足的情況下，與「台灣獨立」一樣，最終只能成為口號，而無法成為現實。

現在真正的現實，是國軍志願役大量退伍，寧願賠錢在所不惜。依據政府統計，國軍志願役目前超過16萬人，不過去年不適服人數，竟高達4,066人，創下近年來新高。背後原因有人認為是因阿兵哥怕打仗送死，有人說是制度問題、訓練科目有問題，又經常扣假造成的。

無論是什麼原因，賴清德在前線高喊「備戰」，後方卻紛紛撤退。賴清德身為民進黨多年高層，既當閣揆又當副總統，毫無責任嗎？當然有責任，賴清德就是責無旁貸的高層之一！既然如此就要負責，而不是喊無用的口號！

不只如此，高喊備戰的民進黨政府，不只缺人也缺武器。華爾街日報報導顯示，美國應交付我國的武器，由於俄烏戰爭，美國產能不夠，而嚴重延宕。

該報導表示，依據未具名國會及其他知情人士透露，美國對台軍售延遲交貨總值已從2022年12月逾140美元擴增至187億美元，包含2015年12月台灣訂購的超過200組標槍反戰車武器、215枚刺針防空飛彈。兩筆訂單至今未交付運抵台灣。請注意，這都還是馬政府任內訂的，馬政府任內訂的都還沒齊，美國產能之捉襟見肘可見一斑。這些都是客觀現狀，絕對算不上疑美，連美國都承認這是個大問題了。

談人缺人，談武器缺武器，民進黨政府（包含賴清德）卻繼續堅持走激烈對抗路線，偶爾想裝溫和，就是賴清德這種訴諸道德的抱怨（與他當年要年輕人作功德同樣一廂情願），這種路線焉能真正穩健治國？

之所以反對民進黨與賴清德，絕非否定全民國防，國防強軍的目標，是絕對不能只有這個！強化國防並不是用於給民進黨揮霍、讓他挑釁對岸之用，而是作為兩岸和解、談判的基礎，這一點是只會嘴（對內說教，對外挑釁）的賴清德絕對辦不到的。相對來說，國民黨無論最終選誰參選總統，它在兩岸「做實事」的經驗還是多得多。

親愛的讀者，如果你希望台灣強大而和平，賴清德絕對是你該SAY NO的選擇！（作者為網路媒體工作者）

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