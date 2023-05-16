一開始是台大EMBA超馬團的團長Lida在號召老戈友參加戈17A+時，也邀我參加，而我最多只有在2022年初的台北新生花博12H繞圈僥倖完成70公里，雖然已經完成66個全馬，但都是只求關門前平安完賽。

13年前參加戈五A隊的經驗，我對於戈壁賽道充滿敬畏，當時幾乎全程都是用走的，就更不用提A+是要在22小時內完成當時3天完成的121公里。可能是Lida認為我在今年初退休後無所事事，比較好推坑，就極力邀我參加，我自知實力不足，但是想到當年參加戈五是台大跟台灣第一次參賽，如果參加第五次的戈17A+，好像會是一種緣分後，就答應了。但由於我已年過60，不符參賽資格要求，但是Lida仍然邀我擔任領隊，一起參加台大跟台灣第一次的A+。我接受了不能下場跑的事實，能夠參與也是一種榮耀，抱著睽違13年的戈壁我又來了的心情，決定參加此次活動。

既然不能跑，那領隊能做什麼呢？其實一開始我也不知道，當時間越接近，我就越緊張自己到底要準備什麼。老實說大家都是第一次參加A+，但是參賽隊員可以請教大陸參加過的戈友吸取經驗，但我卻無從參考起，就只能走一步算一步。真正到了敦煌，除了代表台大帶領大家走點將台，跟其他領隊交流合影，參加領隊會議外，發覺自己能夠發揮最有用的功能會是補給。

行政官孟學長，鐵雄夫人Villy ，再加上鐵雄服務的公司支援冰冰和我，總共只有4人，但是補給事宜卻是千頭萬緒，連著好幾天，都一邊跟著隊員討論補給策略與流程，也一邊發想我們該準備與需要做哪些事，分工也逐漸成形。

親友補給是位於出發60公里處六工城的CP4，但是補給站的佈置與地形，我們完全沒有頭緒，所以實際如何操作，也就只能到達現場後，再做細部流程與分工。

還好我們很幸運的得到貴人幫忙，中歐分享他們在CP4的帳篷，甚至很貼心幫我們準備了一些必要的用品飲料食物與充電插座，幸好我們有準備鳳梨酥與金門高粱當伴手禮致謝。

在終點站，有組委會提供台大專屬帳篷外，更有則誠學長3人幫我們提供飲料零食，與豐盛的麵食、烤肉串與水果，讓疲憊的隊員能恢復體力。

檢討起來，我們在CP4的補給，雖然已經盡力詳細規劃，尤其是Villy的細心與耐心，但是我們終究是沒經驗，實際上是手忙腳亂地進行所有隊員的補給，盡快送出檢查點，讓他們繼續踏上賽道，完成後面的60公里後，所有4位補給員，已經精疲力盡，還心有餘悸的擔心在賽道上的夥伴有沒有少帶什麼？缺什麼？

尤其是當我們知道，他們在後續的賽道上依然遇到強烈沙塵暴，更是擔心會不會由於我們的疏忽，沒有完成該有的補給而讓他們陷入險境，直到看到每一位隊員到達終點站，我們補給員心頭上的大石頭才終於放下。這時候我就對自己說：我會盡全力分享我們補給的經驗與心得給未來的A+，但是我不要再來了，這個工作太艱難，責任太重大，一定要有經驗與充足的人力才行。

總歸只要對大自然存敬畏的心，做好充分準備，戈壁值得再來，跑A+絕對不會後悔。

後記：給我的親愛的歌舞團（台大戈五）夥伴們，我是這次唯一的戈五成員，在5月3日傍晚還有天光的時候，再次看到六工城，在太陽下山滿月高掛天空下，看著六工城時心裡非常激動，不但是久違，只存留在腦中的六工城，依然在我眼前無恙的屹立在沙漠中，更想起13年前，我們是第一批用跑走到達六工城的台灣戈壁挑戰隊。

當我腦中湧現出我們在六工城牆上遠眺沙漠，看著夕陽落下的美景時的豪情與興奮，讓我好想念大家，我們要把這次歌舞團參加第五屆A+的喜悅，煎熬，堅持與獲得的尊敬與榮耀獻給大家，是我們所有歌舞團一起完成的。（王伯松）