第五屆玄奘之路跨夜121公里戈壁挑戰賽，這場俗稱A+行程的商學院跨夜戈壁挑戰賽，要求參賽者在22小時內自導航、自補給、日夜兼程完成121公里路程，並經歷多個歷史遺跡和各種地形，包括雅丹、戈壁、鹽鹼地、峽谷和沙漠。然而，由於戈壁環境的特殊性，氣候變化大，賽事開始就因突如其來的沙塵暴被迫延後一小時開賽。而參賽者在賽道前段和後段都遭遇到瞬間九級的逆風。最終，比賽在90公里處因強勁的沙塵暴熔斷而被迫停賽，整體完賽率僅約三成。

主辦單位為了安全起見，在90公里檢查點黃谷驛往前及往後同步發車回收選手，最終僅38人在宣布停賽前，已通過黃谷驛最後回到終點完賽。其中包括來自台灣大學商學院EMBA的林瀚駩與譚漢儒，他們勇奪45歲以上大師組第九名及第十名，為台灣隊伍增添了榮耀。

少數滯留在90公里檢查點黃谷驛無法繼續前進往終點的選手，主辦單位將頒發90公里完成證書，並可免費再次參賽。45歲以上大師組的女子組僅有兩位於檢查點關門前抵達黃谷驛，包括來自台大的盧純霞位居第二，實屬難得可貴。（Melody）

這場俗稱A+行程的商學院跨夜戈壁挑戰賽，要求參賽者在22小時內自導航、自補給、日夜兼程完成121公里路程，並經歷多個歷史遺跡和各種地形，包括雅丹、戈壁、鹽鹼地、峽谷和沙漠。（作者提供）