在我們同屆的屏東師專附屬國民小學的群組內，有位同學不經意地提到了小學時候所上的「珠算」課時，意料之中地引起了同學們的迴響，這股短暫的討論熱潮，還將一位已經離開我的記憶約40年的珠算恩師李老師，重新帶回了大家的視野之間。

約莫是我剛升入母校小學三年級或四年級時，在珠算教學界頗負盛名的李泰然老師，由屏東縣的某國民小學甫進入母校執教。仍記得頭一堂「珠算」課時，微胖中等身材，有著一張大圓臉，且臉上堆滿微笑的李老師，在講桌上放下了一副立式講學用的大型算盤，這也開啟了我們往後與李泰然老師，藉著「算盤」的親密互動。

說起算盤，散布在世界各個區塊內的人類歷史中，的確存在有許多不同款式的算盤，其發明和起源仍是眾說紛紜，莫衷一是。不過據信中間有一條橫樑的算盤，是我們中國人的老祖宗首先發明的，並在東亞洲的儒家文化圈內廣為使用。而這個被橫樑隔開為兩部分的算盤，上半部每顆算珠代表5，下半部每顆算珠則是代表1。我曾在台灣地區不同的店舖內，見過上二下五（橫樑上方有二顆算珠，下方有五顆算珠），上一下五，和上一下四，3種不同規格配備的算盤。所以李老師第一堂課第一件事，就是要我們認識和使用「上一下四」，亦即從上半部有一顆算珠和下半部有四顆算珠的「標準算盤」說起。

我們當時已具備數學加減乘除的基本運算概念，正是學習珠算的好時機。李老師先從珠算的加法開始示範，當時每一位學生都被要求先從練習1加到20，再進階到50，最後到100，並且還要計時記錄，這種做法既要求珠算運算準確，也要兼顧速度，同時讓我們熟練「指法」的基本功。話題至此，年級群內的某位老同學馬上自首，在40多年的光陰飛逝而過後，他對珠算的「認知」只剩下1加到100等於5050，這樣的「直白」當然不免受到其他同學的揶揄，不過可知這也是當年李老師嚴格要求下所厚植的堅實根基。

當我們算盤上的基礎加減乘除功力增加後，李老師就鼓勵我們開始參加珠算檢定考試，從珠算五級開始，逐級往四級，三級向上挑戰。我依稀記得當年的三級檢定開始有「心算」（即所謂的珠心算）測試，再往上還有「傳票」運算等。我本人對珠算本身沒有特別的興趣，當時通過了最基本的五級珠算檢定，本來想隨大流繼續征戰四級，結果一場闌尾炎手術打壞了我的計劃，我在病床上躺了一個多禮拜，後來既未通過四級檢定，也就對更上一層樓意興闌珊了。而「拾級而上」的同學們，他們的配備也愈來愈先進，有的買了算盤粉（滑石粉），有的還將普通算盤升級成配置算珠自動復位功能的高級算盤，讓我對這個算盤設備衍生出的產品創意嘖嘖稱奇。

多少年後，當我剛拿到工程碩士學位，回台找工作時，弟弟硬是要我前往長榮公司總部應徵面試，去見識一下這個僅招聘「應屆畢業生」，且具有特殊企業文化的商業帝國。結果我在只有十分鐘筆試的數學考題中，赫然發現必須回答5題「直式」的加法問題，猶記得每一道直式加法題約有15項左右，堪稱是自個兒小學畢業後，在正式場合中頭一回遇見珠算、或珠心算模式的數學題目。如今又20多年逝去，電腦網路科技突飛猛進，加以進來人工智能技術的盛行，我心想還有多少人會守護著「國粹」珠算呢？

當我和同學們還沉醉在回憶學習珠算時的時光，一位現在擔任老師的張姓女同學在年級群內提到，李泰然老師的孫子曾受教於她並於前年畢業了，隨後張同學又補充了一句：「李泰然老師已於多年前過世了！」

那位中等微胖、面帶微笑的恩師，口若懸河，聲如洪鐘的諄諄教誨，還歷歷在目，恍如昨日。