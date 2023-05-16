日本去年12月公布軍備擴充計畫，預計於2027年國防開支將增加一倍，今年1月美日安全合作擴展到太空，並建立海陸機動部隊。韓國去年11月整合太空作戰部隊，美國太空軍在韓國成立司令部，韓國總統尹錫悅更於今年4月底與拜登達成共識，允許美方在韓國派駐核子潛艦，以嚇阻北韓，以及嚇阻沒有明言的中國。菲律賓於今年2月正式允許美軍使用4個新的菲國基地，4月雙方更舉辦史上最大規模的美菲「肩並肩」聯合軍演。新加坡則早在2000年就與美國簽訂協議允許美軍使用樟宜海軍基地，近年從濱海戰鬥艦、擴大到航母靠港補給。

印太諸國之所以深化與美國的軍事安全合作，絕非盲目跟著美國戰略利益，更大程度是因為中國所謂鬥爭、底線行動，激起了相關國家的安全困境，故而強化對中嚇阻能力。我們不會將日、韓、菲、新的選擇視為挑釁；同樣地，台灣基於自身在全球科技供應鏈、貿易結構、地緣戰略位置，必然是美中大國戰略的一環。台灣就可能的風險做出相對應的準備，各方也不能將之解讀為挑釁。

我們應關注的是，美中台三邊乃至於國際社群，如何避免「最壞的想定」成為「自我實現預言」。為此，做好準備是必須的，但克制與風險控管也是必需的。

5月10、11日，美國國安顧問蘇利文與中共中央外事委主任王毅，在奧地利就中美關係、台灣問題、亞太局勢、烏克蘭危機等重要問題進行了多輪討論。當我們看到北京新聞用「坦誠」一詞描述會議時，通常可解讀為，各自提出立場、底線，但未有具體成果。

但蘇利文與王毅團隊能夠花兩天時間坐下來談，突出了美、中雙方，都有避免因缺乏對話而擴大誤解的認識；都有避免對立情勢升高的意圖。由此我們認為，美中關係進入觸底修正的階段，雙方開始降低情緒性的言詞，保留對話與迴旋的空間。

我們相信，隨著美中對抗氛圍降溫，台海緊張情勢也能得到相對的緩和。

即便美國的「競爭、合作、對抗」框架，「對抗」也是排在最後一個順位。北京所謂的「底線思維」也不必然「魚死網破」。兩岸政府仍有相向而行的機會，若台灣方面能注意到北京對台政策表述的善意，我們希望北京同樣能注意到民進黨政府兩岸政策表述中，所體現的善意與共同基礎。

第三、擴大交流、深入調研，中共對台需要補課。

王滬寧特別多提了「要逐步恢復擴大兩岸交流，同台灣各階層人士交朋友」、「深入開展調查研究，推動對台工作高質量發展」。這兩句話體現出，北京意識到自身對於台灣社會民心動向的認識，存有需要更充分補課之處。

筆者曾撰文呼籲陸方，可以「三個更充分」促進兩岸善意螺旋，包括「更充分考慮台灣現實情況」、「更充分吸收兩岸各界意見和建議」、「更充分考慮台灣同胞的利益和感情」。

以美麗島電子報4月分國政民調為證。

民調顯示出，對於中共的負面態度，是超越政黨偏好、地域、年齡、學歷和兩岸關係偏好的。泛綠支持者對中共的態度不待多言，但即便泛藍民眾也有高達60.7%對中共反感，中立民眾則有67.2%對中共反感。在地域上，藍營優勢的新北市與台北市，或綠營優勢的雲嘉南和高屏；在年齡或學歷上，20至49歲、大學以上學歷者，皆有超過8成2對共產黨反感。

交叉分析亦顯示，認為「兩岸關係是國與國關係」的民眾有83.8%對中共反感。然而，認為兩岸關係「最後可能變成、或比較接近『兩岸一家親』」的民眾也48.6%對中共反感。更甚者，認為「兩岸關係不是國與國關係」的民眾，也有59.6%對中共反感。

換言之，台灣社會對中國共產黨的負面印象，絕非特定政黨的宣傳，或教育，所能導致。簡單歸責於台灣特定團體，或者不做調適的加大對台宣傳投資，皆非「求是」之道；陸方確實需要更充分的調研，才能做出務實的政策調適。

美麗島電子報4月份國政民調同樣顯示，台灣社會主流的身分認同是多層次的，但就是沒有中華人民共和國這一選項。高達92.4%受訪者自認「是台灣人」，這是台灣的最大公約數。次一層，則有78.2%受訪者自認為「是中華民國一分子」。再次一層次，有69.2%受訪者認同自己「是華人」。相對之下，自認為是「中華人民共和國一分子」的就只剩下4.1%受訪者持有此一認同。即便概念相對模糊的「中國人」認同，也只28.9%。當民調問及當前兩岸政治關係定位時，有高達78.2%受訪者認為兩岸「是國與國關係」。僅有15.9%受訪者認為兩岸「不是國與國關係」。交叉分析後，即便泛藍與中立民眾也超過7成認為兩岸關係是國與國的關係。

換言之，台灣社會對於中華民國的認同以及對台灣主體性的認同，是主流社會民意。我們注意到王滬寧主席在對台工作會議中所體現的政策氛圍。我們歡迎對歷史爭議存而不論的表述，更期待雙方領袖展現且珍惜對方釋出的善意，期待兩岸官方能以對等且漸進的方式，擴大與台灣各黨派包括民進黨的交流，擴大與台灣官方各層級官員的交流，促進善意的螺旋。（作者為前海基會董事長）

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