近來高度使用ChatGPT，兩件事讓我十分意外。

首先，它幾乎能「正確理解大部分問題」。我碩士學的是「軟體工程」，很清楚「正確理解」對「電腦程式」十分不易，ChatGPT能夠做到讓我訝異的地步！

其次，ChatGPT無論是英翻中或中翻英，能力都在水準以上。例如以下這段對話，中文是我的問題，英文是它的回答：

Q：AI時代，未來還需要學外語嗎？

A：In the era of AI, will it still be necessary to learn foreign languages in the future?

Q：這段文字太長，能否以媒體標題的寫法精簡？

A：Do we still need to learn foreign languages in the AI era?

Q：能否再短一點？

A：Need foreign languages in AI era?

Q：再短一點呢？

A：Foreign languages in AI era?

Q：再短一點。

A：Foreign languages in AI?

看到了嗎？同樣一個問題，回答從原本的17個字刪減到4個，大致都能掌握原本的語意。

ChatGPT似乎打通了「文字翻譯」的任督二脈，還差的只剩「聽得懂」。「聽得懂」是很因難的技術嗎？試試看GOOGLE，已經具備自動語言翻釋軟體，只要熟悉操作方式，幾乎可以解決大部分「對話」問題。

聽得懂＋正確理解＋正確翻譯──此三者的結合就是「語言無國界」。這道理我明白，AI界必也明白。相信AI界目前已經在著手開發「自動語言翻釋器」，它的外形倘若小一點，可如塞入耳洞的助聽器；如果大一點，必也小於頭掛式耳機。

自動語言翻釋器擁有無窮的商機。以現今AI技術的成熟度，5年內市場應會出現「令使用者滿意」的「單一語言」自動翻譯器。一旦出現「單一語言」，兼具多國語言的成品，甚至自動識別是哪一種語言，再翻譯成使用者選定語言的「多國語言自動翻釋器」，不也是水到渠成？

到了那一天，我們還需要學習外語嗎？

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