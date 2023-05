近來高度使用ChatGPT,兩件事讓我十分意外。

首先,它幾乎能「正確理解大部分問題」。我碩士學的是「軟體工程」,很清楚「正確理解」對「電腦程式」十分不易,ChatGPT能夠做到讓我訝異的地步!

其次,ChatGPT無論是英翻中或中翻英,能力都在水準以上。例如以下這段對話,中文是我的問題,英文是它的回答:

Q:AI時代,未來還需要學外語嗎?

A:In the era of AI, will it still be necessary to learn foreign languages in the future?

Q:這段文字太長,能否以媒體標題的寫法精簡?

A:Do we still need to learn foreign languages in the AI era?

Q:能否再短一點?

A:Need foreign languages in AI era?

Q:再短一點呢?

A:Foreign languages in AI era?

Q:再短一點。

A:Foreign languages in AI?

看到了嗎?同樣一個問題,回答從原本的17個字刪減到4個,大致都能掌握原本的語意。

ChatGPT似乎打通了「文字翻譯」的任督二脈,還差的只剩「聽得懂」。「聽得懂」是很因難的技術嗎?試試看GOOGLE,已經具備自動語言翻釋軟體,只要熟悉操作方式,幾乎可以解決大部分「對話」問題。

聽得懂+正確理解+正確翻譯──此三者的結合就是「語言無國界」。這道理我明白,AI界必也明白。相信AI界目前已經在著手開發「自動語言翻釋器」,它的外形倘若小一點,可如塞入耳洞的助聽器;如果大一點,必也小於頭掛式耳機。

自動語言翻釋器擁有無窮的商機。以現今AI技術的成熟度,5年內市場應會出現「令使用者滿意」的「單一語言」自動翻譯器。一旦出現「單一語言」,兼具多國語言的成品,甚至自動識別是哪一種語言,再翻譯成使用者選定語言的「多國語言自動翻釋器」,不也是水到渠成?

到了那一天,我們還需要學習外語嗎?

