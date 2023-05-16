國民黨總統候選人徵召在即，郭台銘的動作也愈來愈大，接連在高雄、台中和新北舉辦造勢大會，這且不夠，竟還邀宴國民黨中常委吃飯。

要選總統，辦造勢晚會請藝人、請明星站台，有錢愛怎麼折騰就怎麼折騰，但花錢請國民黨中常委吃飯又是怎麼個說詞呢？赴宴挺郭的中常委表示，絕無綁樁、賄選情事，純粹只是同志吃個飯，聚會討論國家前途。真好笑！之前被郭董臭罵為「萬年中常委」，3年來也從沒道個歉，怎麼這時候竟忝個笑臉去吃那個蹭飯，好不好意思？這飯吃得下去？

這又讓人聯想到，之前國人在缺乏疫苗的時候，郭董站出來大聲疾呼說可以搞到疫苗，結果被｢大小姐｣擋住了，這場口沫官司還在打，郭董此舉多讓人感動，不少國人把他當大善人般看待。

曾幾何時，大善人居然要選總統了，許多人都從雲端墜落下來，原來疫苗是有代價的，像慈濟、台積電買疫苗只為救國人，沒有其他目的，不才是真正的善人？

所以說，這疫苗打得蹊蹺；這飯也讓人覺得怪怪的，擺明就是個生意、就是樁契約買賣，若這商場大亨真的當了總統，你相信他以後的作為都是為國為民還是為利？

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