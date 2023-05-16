桃園永豐雲豹隊前NBA球星「魔獸」霍華德因合體副總統賴清德宣傳入住總統府活動惹議，由於影片指稱台灣為國家（Country）導致中國網友網路攻訐，賴清德請魔獸代言選舉造勢，魔獸卻在事後澄清非指國家，已讓這場「空拋台獨」鬧劇形成負面宣傳。

賴清德利用「來去總統府住一晚」活動來為2024大選造勢，利用外國網紅為國宣傳，掀起對岸爭議之後，霍華德趕緊致歉還指Country一詞不一定是「國家」，表示不願涉入任何政治話題，卻與台獨金孫賴清德合體豈不可笑。

此一活動源自2019年因為中國禁止陸客來台自由行的大外宣，身分因為限定「非中華民國籍」，內容審查必須有助國際形象，如今既不符合公共利益，反而造成國格二次傷害，這代言費難道又是全民買單嗎？魔獸可說銀貨兩訖捲入兩岸糾葛，其經紀團隊難道對於腳本出現「country」一詞沒有「把關」，不管是賴清德為宣傳不擇手段，還是魔獸為代言來者不拒，都讓「空拋台獨」的假動作再次傷害國人情感。

魔獸「空拋台獨」已經形成負面宣傳，與賴清德合體後又琵琶別抱，從認同到澄清所謂國家定義，已讓全國民眾三觀炸裂。

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