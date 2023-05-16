民進黨自陳水扁當上總統之後，就大力鼓吹要政府「瘦身」，搞了一個「政府再造委員會」，主張精簡機關、裁減人數；但因當時立法院國民黨佔多數，是以未能實踐。馬英九繼任，當然更未必沿續他的主張。「瘦身」，是民進黨一貫的政治主張，甚至連僑委會、考試院、監察院，都認為是包袱、贅疣，恨不得一舉而裁撤之。但蔡英文上任後，非但未有任何「瘦身」的規劃，反而無限擴增，今天一個「辦公室」，明天一個「國家隊」，整個行政院徒然變得臃腫、虛胖起來，幾乎成了龐然怪物。

我們不妨細數一下，蔡政府在這7年來，究竟擴增了多少單位。首先在中央部會上，多了「促轉會」、「黨產會」、「年改會」，更有一個所謂的「數位發展部」；在「辦公室」方面，則除了總統府在各地區、縣市的「辦公室」外，更增設許多「專案辦公室」，如打詐專案辦公室、亞灣新創園區暨5G AIoT專案辦公室、新南向政策辦公室、對外經貿談判辦公室、TPP溝通專案辦公室、少子化對策辦公室、地方創生專案辦公室、個人資料保護專案辦公室、智慧醫材專案辦公室以及台港服務交流辦公室，洋洋灑灑，不一而足；至於所謂的「國家隊」，更是離譜，從農業、資安、打詐、太空產業，到口罩、鳳梨、雞蛋，都可以組建成隊，不只是琳瑯滿目，更是突梯滑稽。

這些額外的、倉促成軍的辦公室、國家隊，除了每次會聚一些官員，擺拍、合照，隆而重之的宣傳之外，卻未必能見到有多少實質的績效，而且可以隨時變換名目，以至疊床架屋，形成人力、財力的無謂浪費。以「打詐」來說，2016年的「打詐中心」、2022年的「打詐國家隊」、2023年的「打詐專責辦公室」，都是「打詐」，可台灣社會的詐騙案件，卻是越來越見頻繁，反而自己成為「詐騙」中的一員卻不自知。

仔細探究蔡政府設置這些宛如「類黑機關」的單位，其用意何在，基本上約可區分成幾大類：（1）是追殺異己的政治迫害，「促轉會」、「黨產會」，擺明了就是針對國民黨而來；（2）是用「口號」以唬弄老百姓，假借名目，強調政府有多重視這樣的問題，包山包海，可以無所不包；（3）是最重要的，增設任何單位，就需要有人、有錢，有人可以大肆酬傭、安插親信；有錢可以賄買人心、朋分其利，甚至中飽私囊。別的不說，光看「數位發展部」的設置，花費了多少公帑、晉用了多少人員，就可以恍然大悟了。

如果蔡政府「虛胖」的單位，果真能夠達到一定的成效，這也就罷了，但是，其績效如何，相信台灣民眾都是看在眼裡、痛在心裡的。

近日，民進黨的總統參選人賴清德，又在夸夸其談，強調他如果當選，將會「行政院設立專案辦公室，建立區域聯合治理」，天哪！身為一個副總統，難道不知道類似的機構已經多到「罄竹難書」的地步，居然還要再加碼補上，未來的辦公室、國家隊，簡直就要取代了原有的文官制度，將會對台灣造成多大的後患？

（作者為退休大學教授）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※