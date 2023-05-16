英國的「Part time首相」特拉斯訪台，人未到便已破題來台宗旨：「北京企圖壓縮台灣活動空間，將『一中政策』錯誤詮釋為西方民主政體皆不得與台灣有任何往來。」或許與其僅能擔任45天英相的「政治智慧」無甚關聯，但顯然的，特拉斯與其他近期大量訪台的他國民代政要一樣，皆是為了配合美國圍堵中國政策自甘擔任棋子角色，言論客觀性有待質疑。

特拉斯聲稱，一旦各國接受北京對「一中政策」的詮釋，中國成功奪取台灣的機率就升高，而中國奪取台灣，即相當於摧毀自由民主。然而，由一位英國人來詮釋「一中政策」不僅不洽當，也極度諷刺，理由在於：

一、二戰中發表台灣歸還中國的開羅宣言，英國首相邱吉爾參與，英國是三個當事國之一。

二、1950年英國率先與中華民國斷交，承認中華人民共和國，是第一個承認中華人民共和國的西方國家。

三、1971年中共入聯的《聯合國大會第2758號決議》中，英國投下贊成票。

造成英國率先承認中共、支持2758號決議的原因，在於英國極力想保留其在帝國主義殖民時期的戰利品——香港，避免被中共強行收回；參與開羅宣言原因之一同樣是為了收回英國在東南亞被日本占領的殖民地。上述無可辯駁的歷史事實，充分說明了英國對「一中政策」的尊重，或者可說是英國外交的傳統「無關道德，一切向現實靠攏」。

假設香港尚未回歸，恐怕連同前首相特拉斯在內的英國人都不會汲汲營營於詮釋「一中政策」之道，而是務實地遵守所謂的「一中政策」，好盡可能保留在香港的一切權利。因此英國往日與今日的所作所為皆是為了己利使然，也不必期待特拉斯會跳脫歷史框架。

至於特拉斯說北京壓縮台灣空間，要西方民主政體不得與台灣有任何往來。特拉斯應先反問英國自己，在美國圍堵中國之前，英國自己已經慣行不與台灣官方往來數十年的時間，難道過去英國首相都比自己無能？

再者，正是英國這個所謂的西方民主政體用民主投票的方式，通過對中國的貿易戰爭——特拉斯，只是為了平衡貿易逆差就強輸中國鴉片，這種民主典範似乎也不比靠民主投票上台的希特勒高尚多少。

特拉斯此行目的究竟為何？或許另一位英國人士下議院外交委員會主席克恩斯（Alicia Kearns）做了真實的詮釋：「特拉斯訪台行將是『最糟糕的Instagram（作秀）外交』」，是以台灣的安全為代價，企圖提升自身存在感與能見度。

（作者為自由撰稿者）

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