英國最大報業之一《每日電訊報》大篇幅專題報導，在過去3年的新冠肺炎大流行期間，由於許多正規/有經驗的專業美甲門店，因為疫情的影響而歇業關閉，取而代之的是，在家DIY凝膠美甲套組的銷售直線上升，以及許多廉價/沒有經驗的雜牌美甲小站陸續出現，於是乎導致了一種可能會困擾你/妳日後生活的「過敏大流行」，這已經在英國和愛爾蘭發生，台灣的女性朋友也應該多加留意。

凝膠美甲就是先把黏稠狀的凝膠塗在原本的天然指甲上，再用紫外線燈照射予以乾燥並固化定型，此舉不但能塑造出自己喜歡的美甲形狀外，又能在乾燥固化後有厚度的凝膠表面上，進行各式各樣的彩妝。然而，由於凝膠內有一種化學物質，叫做「甲基丙烯酸酯」（methacrylates），如果使用不慎，就會讓化學物質接觸到未受保護的皮膚，因此增加了引發過敏的機率，且這種過敏將會跟隨妳一輩子。

英國皮膚基金會顧問兼發言人，也是皮膚科醫生的普拉蘇博士（Penelope Pratsou）指出，在過去的幾年裡，他們已經警覺性的發現對「甲基丙烯酸酯」過敏的人愈來愈多（粗估約1.5%），其中93%是女性，這主要是和凝膠美甲的日益流行及廣泛使用有關，甚至有些出現過敏症狀的女性，還不知道是「甲基丙烯酸酯」所引起的，因為這項化學物質並不經常被納入過敏測試的項目內。

人們一旦因為使用凝膠美甲產品不慎，產生對「甲基丙烯酸酯」過敏後，未來當再次接觸到時，就會引發過敏，其症狀不僅僅只限於指甲或手周圍的嚴重皮疹，可能會包括面部和胸部，出現指甲鬆動，甚至可能有呼吸道症狀（如氣喘）。現階段，在牙科治療中所使用的白色填充物和牙釉質塗層、骨科治療中的骨水泥、糖尿病葡萄糖傳感器和胰島素注射幫浦的貼片，都會使用到「甲基丙烯酸酯」。

當過敏發生，造成局部發炎後，就會危及關節置換的穩定性和各項醫療產品的耐用持久性，也正因為如此，英國政府已經開始著手調查，希望完成凝膠美甲相關產品和過敏之間的關聯性報告。同一時間，英國官方的「產品安全和標準辦公室」也發出聲明，要求在英國銷售的所有美妝品都必須遵守嚴格的安全法規，必須列出完整的成分清單，供消費者判別，這些產品到底適不適合他們來使用。

英國皮膚過敏協會的巴克利（Deirdre Buckley）醫生/博士提醒大家，當您在家中使用DIY凝膠美甲產品時，應該詳細閱讀說明書，並使用套組中推薦的紫外線燈進行凝膠固化，絕對不要因為省事省錢，將別款紫外線燈（或甚至LED燈），與另外單獨購買的其他凝膠產品交叉使用，因為美甲凝膠在不正確功率的光照固化下，會導致凝膠的不完全乾燥，而潮濕的凝膠接觸到皮膚，也會引起過敏反應，不可不慎。

當然，大家也應該重新考慮傳統的指甲油，因為它比較不會引起過敏反應。最後，由於使用凝膠美甲也會讓皮膚反復暴露在紫外線的照射下，因此皮膚癌的風險也應該是另一項考慮的因素，請讀者能夠多所瞭解才是。

（作者為陽明大學兼任教授、佛光大學講座教授）

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