中華民國第16任總統的任期，與中國大陸領導人習近平第3任期幾乎完全重疊。未來4年關係到台灣的生存與發展，不看4年，就看不到更遠的未來，由哪個執政團隊來護住台海的和平與穩定，人民手上選票的份量，這次特別重。

自從2018年4月，川普總統對中展開貿易大戰，所謂「不衝突，不對抗，相互尊重，合作共贏」的「中美新型大國關係」倡議，早已被甩到了政策研析的舊檔，雷達屏幕所見者，盡是強權爭霸的閃爍信號。

論內憂，倘以項目條列，中美兩強分別都可寫滿一張A4紙，各自都有內部需要面對的折騰，端視論者選取分析的比重。論對外，美國過去以「力」服人的政策，碰上了中國大陸以「利」誘人的反招。美國的棒子略減光彩，胡蘿蔔卻捉襟見肘，相對的中國大陸則是以大量的胡蘿蔔，敲打了原有的美國治世（Pax Americana）結構，形成百年未有之大變局。

華府仍多依賴「海洋聯盟」的印太外線，北京則依託「歐亞大陸世界島」的地緣內線。美國依舊以傳統盟邦為主體，試圖加固「同盟圈」。中國大陸則是以夥伴關係為軸線，擴大「朋友圈」。如今，中國大陸收起戰狼姿態，轉為國際爭端調人，美國則拚起餘勇，奮力撐開傳統盟邦的串聯。

台灣面對國際權力格局的兩大對撞板塊，尤其需要緊跟並了解局勢與風險的隨時變化，以台灣自身最大的利益為策定對外及兩岸政策的基準，合於利則動，不合於利則止，審慎與強權周旋。周旋不是浪漫的幻想，而是實力與智慧的機動搭配。深化台美實質合作，是與北京周旋的槓桿；穩住兩岸和平對話，是與美國周旋的槓桿。兩條腿才能站穩前行，一條腿只能跌撞跑跳。

在去年11月印尼峇里島G20高峰會期間，美中試圖緩和雙邊關係不斷惡化的努力，經不起飄越美國本土上空氣球的測試，布林肯國務卿去不了北京，雙邊高層交流對接不起來；美國鷹派政客還在飆速反中，中國大陸也懶得接電話，一晃就是半年過去，才終於有了美國國安顧問蘇利文與中共中央外辦主任王毅的會談。

久未謀面的蘇利文與王毅談了超過8個小時，本身就顯示了中美至今積累了深沉且廣泛的分歧，難以在高層會晤時快速通關。然而雙方願意花兩天的時間會談，也顯示華府與北京都想把握難得的機會，為強權競爭找尋緩解緊張的意向，以及管控風險的方法，就看此次會談能不能真的發揮「心臟支架」的功能，讓兩強邁步前行時的呼吸順暢一點。

中美強權對抗的僵局，形成全球政經安全維生系統供氧的大問題，需要安裝好幾根「心臟支架」來改善血液堵塞症狀，而近年來兩岸緊張情勢的不斷升高，也使得扼控第一島鏈以及連通東北亞與東南亞的台海周邊，逐漸出現血液供氧不足、風險愈益嚴重的危機。

「台海的和平與穩定」是一根不可忽略的支架，這根支架可以保障的不僅是日、韓的能源運輸線，也涉及大陸廈門以北的海空交通線；台灣海峽的和平與安全，也保障了北面的宮古海峽，以及南面的巴士海峽兩個戰略航道。裝好這根支架，就可以保有「地盡其利，物盡其用，貨暢其流」的功能，而這個支架手術能否成功，仍需依靠「人盡其才」。2024年到2028年的台海能否維持和平與穩定，就看明年總統大選，台灣選民能否「人盡其才」了。

當中美再度嘗試對接以緩和雙方緊張對抗的當口，台灣面對總統大選以及未來4年的風險時，還要不要搞「仇中恨共擂戰鼓，選票教訓共產黨」的老套路，考驗選民的智慧與年輕世代的覺醒。

（作者為淡江大學戰略研究所副教授、中華戰略暨兵棋研究協會理事長）