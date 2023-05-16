看到7大工業國集團（G7）對全球經濟發出「不確定性加劇」的警告，及準備發表抵制中國大陸的「經濟脅迫」，讓人有「作賊的喊抓賊」之感。

G7的財長上周在日本集會，在會後的公報中警告全球經濟「不確定性加劇」，而在金融業發生動盪後，還需要解決銀行體系的監管漏洞。接著就是G7領袖峰會，美國準備在公報中呼籲，抵制因政策爭端和其他分歧而對他國採取經濟反制措施的做法，劍指的就是大陸的「經濟脅迫」。

這些舉動都相當可笑，全球經濟「不確定性加劇」的原因幾乎全由西方引起；歐美為了壓制本國通膨，快速又大幅度的升息，增加國際金融風險，甚至讓部分體質差的國家財政崩潰。為了抗中，美國用各種制裁干擾全球供應鏈，引發一波波的問題。

至於所謂的金融動盪問題，更是百分之百的美國問題，從矽谷銀行到第一共和銀行的破產倒閉，讓市場擔心新一波的金融危機出現，金融市場為之震盪，其源頭就是美國銀行體系。

而G7要反對的「經濟脅迫」更是美國的拿手項目；大陸頂多是對他國「經濟霸凌」，如對澳洲產品課高關稅，但美國卻是對他國行欲置其於死地的經濟脅迫，例如對伊朗、阿富汗、北韓、伊拉克、俄羅斯、委內瑞拉等國所做的各種經濟制裁、管制，幾乎讓該國經濟窒息，引發人道危機，現在則是把矛頭對準大陸。

試問，這樣的美國有什麼資格指責他國經濟脅迫？美國一家法律事務所就曾提出一份研究，指出美國是全球的「制裁大國」，制裁案件近年快速增加，每年高達3000件。這般的美國、如此西方附隨的國家，有何資格指點他國？