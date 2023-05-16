今年大陸對台工作會議，因高層人事變動，整整推遲了4個月，但好事不怕晚。這場會議傳遞出的對台訊息，令台灣所有期待兩岸和平避戰、交流融合人士為之振奮。正如英國作家狄更斯小說《雙城記》中的名句：「最壞的時候，就是最好的時候」，台海兵凶戰危之際，大陸願重啟兩岸大交流，台灣民心必能穩住。

回歸和統 涉台輿論糾偏

透過大陸央視新聞中對台工作會議的畫面可知，台辦、軍方、統戰、外交官員都參加了會議。北京處理兩岸關係的最高層，有跨部門、跨體系的協調決策機制，一年一度的對台工作會議，正是觀察整個涉台體系工作方向的絕佳窗口。今年對台工作會議的特點，除了推遲舉行外，王滬寧、王毅、宋濤「對台新3人組」帶來了不少新訊息。

會上，王滬寧提出要「完整、準確、全面」貫徹落實對台總體方略，這3個詞北京過去常常用於要求貫徹經濟領域的「新發展理念」，很少用在對台工作的官方表述中。言外之意是，北京高層可能認識到，「總體方略」在執行層面，出現一些偏差、或落實不夠的情形。近期日媒發現，大陸民間網路似乎在為「武統」降溫，對比前後訊息，不排除大陸似有意對涉台輿論糾偏，要求回歸「和統論」。

大陸對台重新回歸和統，另一個明顯的跡象，就是王滬寧提出「要逐步恢復擴大兩岸交流，同台灣各階層人士交朋友，促進兩岸同胞心靈契合」，其中「交朋友」的涵義相當重要，值得再三琢磨。原因何在？因為過去一段時間，尤其是蔡總統第二任之後，北京對兩岸關係的總體認定，逐漸朝「敵我關係」滑動，軍事圍台施壓、民間武統浪潮還只是一個方面，對台更敏感的變化折射在以下3個細節：

細節之一，大陸自2021年首次推出「頑固台獨制裁清單」，並在去年8月一口氣制裁多位綠委，一些被制裁者在台灣社會看來並不算「鐵桿」獨派，令綠營政界幾乎一面倒站到大陸對立面。細節之二，大陸在2019年之後連續以國安法、反間諜法為名，在境內逮捕多位台灣民眾、學者、青年，更在《人民日報》刊登「告台灣情治部門書」，帶有通牒式語氣。細節之三，大陸民間要求廢除ECFA、鼓勵窮台、批國民黨是暗獨的聲音絡繹不絕，官媒和學者亦有所呼應。

上面3個細節，再加上前文提及的武統輿論、軍事動作，給台灣、大陸乃至國際社會帶來一種判斷或認知，那就是大陸要扭轉「寄希望於台灣人民」的對台路線，將藍綠無差別視為「拒絕統一的美國馬前卒」，將台灣民意無差別視為「大多數支持台獨」，兩岸關係一刀切，變成「促統vs.反統」的敵我關係。

化敵為友 消除疑慮恐懼

既然敵我關係已經樹立，那麼軍事解決、戰後改造，必成為大陸「對台方略」的核心思維。這也衍生出美國朝野軍政各界不斷提出「武統時間表」，台灣被美國好戰派鼓吹要全民皆兵、人人配槍的荒謬場景。

今年的大陸對台工作會議，完全不是這個旋律。王滬寧的「交朋友」是三段論：首先，兩岸要擴大交流，這是交朋友的條件，兩岸不交流怎麼交得到朋友；接著，大陸要和台灣「各階層」交朋友，這是交朋友的範圍，不能局限於特定群體而要海納百川；最後，要促進兩岸心靈契合，這是交朋友的預期結果，雙方要建立彼此信任、消除彼此疑慮和恐懼。

美國愈是宣傳兩岸戰爭危機，民進黨愈是配合美方戰略，大陸就愈應該和台灣民眾多交朋友，交的朋友愈多愈好。不過，受2020大選民進黨「抗中保台」操作、中美關係惡化與疫情3年交流中斷的影響，兩岸關係態勢與社會氛圍已今非昔比，大陸對台「交朋友」不能簡單套用疫情前、甚至馬政府時期的思維和方法，而需要更多的創新。

首先應重拾兩個理念：一是2009年胡六點中「對於那些曾經主張、從事、追隨台獨的人，歡迎回到兩岸關係和平發展的方向上來」；二是2019年習五點「中國人不打中國人，中國人要幫中國人」，要把台灣人當自己人看待。不過，至少明年大選投票前，民進黨政府對重啟兩岸交流應會非常謹慎，不會有所做為。大陸可主動出擊，譬如宣布開放團客赴台觀光，和台灣相關大學組織協商陸生赴台就學等。

大陸和台灣民眾交朋友，若能化硬為軟，當能化敵為友，持之以恆，兩岸民間感情必能升溫。