當民進黨政府因「護國神山」台積電成為美國政客口中可以炸毀的目標，一年內超過4000名志願役士兵選擇提前退伍等國安問題而焦頭爛額之際，美中已靜悄悄進行了系列「坦誠、深入、實質性」高層會談。蔡政府國安團隊狀況外，無法掌握美中關係動態，有效因應台灣面對的安全危機。

備戰而不避戰升高衝突

美國前國務卿季辛吉表示，由於中國決定參與斡旋，烏克蘭戰爭正接近重要的轉捩點，但另一方面，美中因台灣問題而升高緊張，世界仍處於「非常危險的時期」。民進黨要將台灣問題烏克蘭化、國際化，升高了台海軍事衝突風險，季辛吉的觀察終將成為「自我實現的預言」。

面對空前的安全威脅與挑戰，蔡政府總是機械式回應，「我們一定要備戰，才能夠止戰，我們要能戰，才能夠避戰。」沒有任何追求和平、避戰的意圖與努力，只是要以擴大仇恨值與恐懼感換取選票，維護民進黨政權。

民進黨政府醞釀修改《全動法》，16歲以上不分男女「造冊列管」；為彌補兵源不足，明年起，義務役將從4個月延長到1年，尚未開始實施，卻提前爆出去年有4066名志願役士兵要求退役；現在又打警察主意，將警察軍隊化，這些亂象充分證明蔡政府對國安議題束手無策，不惜破壞體制，造成台灣社會內部裂解。

許多美國學者專家對台灣的國防意識與決心持保留態度，美國史丹佛大學胡佛研究所訪問學者布朗專文指出，為證明國防實力是可信的，台灣的國防預算及軍隊人數必須加倍；美國前國防部副助理部長科爾比也指出，面對人民解放軍的威脅，台灣很明顯地準備不足。以台灣少子化領先全球的趨勢，加上民心渙散，對國防缺乏共識，要維持現有16萬9千名兵力已屬不易，遑論倍增；蔡政府執政7年舉債逾1.9兆元，如軍備再大幅增加必將壓垮財政。

民主黨籍聯邦眾議員莫頓在一項研討會中表示，「大陸非常清楚，如果入侵台灣，我們就要炸毀台積電」，他並進一步說明，「我並非提倡這個主意，我所表達的是這些確實是美國決策者間正熱烈辯論的事情。」對美國百依百順的蔡政府不敢公開駁斥莫頓，只能透過官方通訊社、網軍側翼、甚至莫頓本人釐清，他的談話遭到斷章取義。

2024戰爭與和平的抉擇

外交部大動作澄清是欲蓋彌彰，炸毀台積電並非莫頓原創，而台積電被視為是台灣的護國神山，也是重要國防資產，但為了親美反中，蔡政府輕易將手中王牌讓出，卻又招致美國政客的輕蔑、粗魯對應，代表了民進黨國安戰略潰敗。

美中關係處於歷史低點，民進黨政府無法掌握機會，改善台灣安全形勢，反而陷入空前安全威脅與危機之中，而美中一旦恢復對話，則暴露出台灣是局外人，是美中談判桌上棋子，台灣問題由美中共管的殘酷事實。

大陸外交部長秦剛與美國駐華大使伯恩斯在北京會面，中共中央外事辦主任王毅與美國白宮國家安全顧問蘇利文則在維也納舉行2次、長達10小時的會談與接觸，就推動中美關係，排除障礙，止跌企穩，避免螺旋式下降進行討論，要求美方停止掏空、虛化一中政策是中方的主訴求之一。

各界預期，北京會利用華府急欲恢復、維持雙方溝通管道的機會要求美方做出讓步。白宮資深官員會後表示，蘇利文向王毅重申了「美國一中政策，反對任何一方片面改變現狀，不支持台灣獨立，希望兩岸和平方式解決歧見。」美方清晰地重申美國政策，多少可安撫中方的顧慮。

尤其值得注意的是，美方強調，儘管雙方對許多有關台灣的問題看法不同，這次會議專注於過去40年在沒有衝突之下，兩國共同處理台灣問題，目標是繼續向前行，也再度確定了美中共管台灣模式。

民進黨執政下國防外交失能，竟企圖以「民主對抗專制」作為總統大選訴求，掩蓋「抗中保台」神主牌失靈，讓台灣人民暴露於戰爭風險的事實。未來兩岸是走向和平、對話、交流，抑或戰爭、對抗、交惡？2024總統大選無疑是轉捩的關鍵，因此，這次大選也是戰爭與和平抉擇的公投。