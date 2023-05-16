當前，中美關係呈現的複雜性已超越雙邊範疇，中美關係的未來走向攸關雙方，也舉世矚目。

近日，中國國務委員兼外長秦剛在北京會見美國駐華大使伯恩斯時表示，美方應端正對華認知，回歸理性，扣好中美關係的第一粒紐扣，在兩國各自更好發展中彼此成就。

當前中美關係的癥結在哪裡？美國處理對華關係時為何失去理性？就此，中新社「東西問•中外對話」邀請美國哈佛大學東亞系中國歷史教授、費正清研究中心前主任宋怡明(Michael Szonyi)，以及美國伍斯特理工學院亞洲歷史、國際和全球研究學教授陸德芙(Jennifer Rudolph)與中新社記者展開對話。

宋怡明認為，美國面臨的更大挑戰是解決國內的嚴重分裂和政治癱瘓問題，在強調與中國競爭之際，美國更需要做的是釐清自己國內的秩序。陸德芙則表示，美中之間的經濟聯繫密不可分，人文交流也非常密集，美中關係有太多可以反駁「零和遊戲」和「修昔底德陷阱」之類言論的案例。

對話實錄摘編如下：

中新社記者：2022年，哈佛大學費正清中國研究中心邀請數十位美國頂級國際關係和中國問題專家就中美關係發表見解，並集納成書——《中國問題II：對美中關係的關鍵洞察》。作為編者之一，二位如何評價現在美國的中國問題專家對中國的看法？

陸德芙：中國是一個人口眾多的大國，過去幾十年發生了巨大變化。美中關係極其複雜，無法從單一的維度來考量。因此，無論你是政策專家、中國問題專家，還是普通民眾，都很難分辨一個人的觀點客觀準確與否。《中國問題II：對美中關係的關鍵洞察》這本書提煉出許多關於美中關係的研究成果，並為讀者指出了美中關係的關鍵問題，而回答問題的人，都是各自領域的頂尖人物。

宋怡明：的確，如今在美國，很多評論中國的人都對中國知之甚少，對中國問題也沒什麼研究經驗，有的人甚至不懂中文。確切地說，這些人距離真實的中國比較遙遠。

陸德芙：我們希望人們更加理解美中關係的複雜性，你不能把美中關係簡化為幾個甚至一個方面的問題。

中新社記者：如您所說，中美關係涉及領域相當廣泛。據你們觀察，當前中美關係中最重要的議題是什麼？

陸德芙：美中關係是多維的，它可能是世界上最重要的雙邊關係，對國際關係的穩定至關重要。然而近年來，從多個側面觀察，美中關係似乎都處於危機之中。我們希望雙方把雙邊關係中的任何一個方面，都始終視為最重要的方面。

當然，這並不影響雙方在不同階段確定雙邊關係的關鍵議題，例如涉疆、涉台等問題都很複雜敏感。當前，無論是在美國，還是在中國，都在就兩國關係的優先事項進行校準。我想提醒決策者的是，這兩個國家有著緊密的聯繫，不僅在經貿關係上，在應對氣候變化等全球挑戰方面更是如此。

宋怡明：中文有成語「一葉障目」，其實英文也有相應的表述。我認為這可能是美國處理美中關係時面臨的最大癥結。我想說，美國對中國的政策，以及美國人對中國的態度必須既見樹木，又見森林。也就是說，我們必須找到方法來解決當前的棘手問題，但更要著眼雙邊關係的長遠和全局。

中新社記者：近些年，不少美國的中國問題學者警告美當局不要在台灣問題上冒險。為什麼這些聲音沒有得到美國決策者的重視？

宋怡明：首先我想說，在美國有很多人會就美中關係向政府提出建議，涉及的話題就包括台灣問題。不過，坦率地說，並非所有人的動機都是基於推動美中關係的積極發展，他們更多是基於美國國內政治的黨派之爭，而且這些建議大多不切實際，因為實際形勢比建議所針對的單一問題要複雜得多。

目前，美國兩大主要政黨達成的共識是，美國對華政策必須改變。但是我認為，我們不能將此理解為美國領導人想讓中國成為「美國的敵人」。

中新社記者：正如二位所說，在美國有很多研究中國問題的學者，他們有自己各自側重的方向，那麼，這些中國問題專家有達成一些共識嗎？

陸德芙：現在儘管很多美國學者認為中國是美國的競爭對手，但這並不意味著美國不應該向中國學習。中國有很多方面都值得美國學習。比如，中國的基礎設施做得很好，中國在減貧方面取得成功等等，兩國在很多領域都可以相互學習。另外，如果美國想繼續保持其全球領導地位，那麼它必須先解決好國內的事務。

宋怡明：美國在與中國競爭時更需要做的是釐清自己國內的秩序。美國的成功之道不是削弱中國。在某些領域，美國受到了中國發展帶來的挑戰，需要找到應對這種挑戰的政策。但是，美國面臨的一個更大的挑戰是解決國內的嚴重分裂和政治癱瘓問題。

中新社記者：中美關係不應該用「零和」來形容，這幾年，所謂的「修昔底德陷阱」在中國也常被討論，未來，中美關係如何避免這個「陷阱」？

宋怡明：「零和」的定義是兩個玩家之間的競賽，其中一方得到就意味著另一方要失去，而用它描述美中關係，這顯得很荒謬。比如，陸德芙提到美國可以向中國學習基礎設施建設，而且中國基礎設施的非凡成就並沒有讓美國利益受損，如果美國國內能齊心協力建設高鐵，這也不會傷害到中國的利益。

有人會談到美中在國際領導力方面的競爭。的確，中國正在尋求在國際機構中擁有更大的話語權，但這和破壞國際秩序不是一回事，如果中國真的試圖破壞國際秩序，它就不會加入所有這些機構。

我的同事兼朋友格雷厄姆•艾利森(Graham Allison)提出了「修昔底德陷阱」這個概念。我想格雷厄姆會是第一個承認歷史不是宿命的人，美中關係與他所研究的歷史案例不完全相同。這個概念之所以不能用來形容美中關係，是因為美中關係的特點是超乎尋常的一體化，經濟一體化、科技一體化、教育一體化等等，以及兩國都面臨很多共同挑戰。

陸德芙：美中關係的一個特點就是其涉及範圍之大，一體化程度之高都前所未有。「冷戰」之下的美蘇雙方具有完全不同的經濟體系，而美中之間的經濟聯繫密不可分，人文交流也非常密集，美中關係有太多可以反駁「零和遊戲」和「修昔底德陷阱」之類言論的案例。

（本文來源：中新社「東西問」專欄，授權中時新聞網刊登）

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