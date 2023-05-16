稍早，美國眾議員莫頓在一項演說中說，為了嚇阻中國，應該讓中國清楚知道，如果他們要入侵台灣，美國就要炸掉台積電。他又補充：「我只是拋出這個議題，不必然因為這是最佳策略，而這是一個例子，當然台灣人確實不會喜歡這個主意，對吧？」其實美方提到炸毀台積電，這並不是第一次，之前陸陸續續都有這種說法，反映這是美方軍事選項之一。如果美方有意在必要時炸掉台積電，身為台灣人會傻傻地挨炸嗎？當然不可以，國軍存在的目的就是保衛台灣，抵抗任何國家攻擊台灣的軍事意圖。

換句話說，在美方陸續傳出不排除先動手炸毀台積電的訊息後，國防部除了共軍之外，也必須認真的把美軍作為假想敵，並制定抵抗美軍的作戰計畫，並進行各種棋盤推演。內容上應該不太困難，只要把目前對抗共軍的作戰計畫適當地轉成對美軍作戰就可以了。

例如，原來經常經過台灣兩側海域的美軍艦艇，不僅是為了平衡中共軍艦，必要時也會發射飛彈摧毀台積電。因此，國軍必須保持雙重警惕，把飛彈對準美國軍艦，以在對方突然轟炸台積電時，能適時給予反擊。

另外，美軍也可能派出轟炸機由沖繩起飛，執行轟炸台積電的任務。因此，國軍也不能排除派出戰機，或者發射飛彈，對沖繩的美軍基地進行反擊。美國把話都講得很清楚了，防人之心不可無，畢竟涉及到台灣的生死存亡。

至於蔡政府對美方的圖謀不軌有何積極的作為呢？這裡應該把稍早美國眾議院外交委員會主席麥考爾的「傀儡說」聯繫起來。他在受訪時表示，北京「傀儡」可能贏得台灣總統大位，馬英九3月底至4月初訪問中國的主要目的，是與北京討論總統人選。其實，美國根本不需要擔心台灣是否有傀儡，因為現在的蔡政府真是道地的美國傀儡，美國說一，他們絕對不敢說二。美國叫他們蹲下，他們自己主動跪下來，討主人的歡心，希望美國對他們的忠心耿耿不會有一絲一毫的懷疑。

以轟炸台積電的說法為例，民進黨從上到下全部在替美國辯護，說誤解他的意思啦，人家沒有這麼說啦，甚至還可以轉過來宣傳說這是中共的認知戰。那個所謂的外交部長沒有什麼外交工作，任內5年多不斷喪失邦交國，表現得一如過去西方的戰爭部部長，成天對大陸叫陣。結果，碰到美國人說要炸台積電，他的反應一方面對美國人輕聲細語，萬般嬌柔，另一方面又責罵追問的記者。

所以，過去7年一直是傀儡政權在欺騙台灣大眾，明年大選台灣人的選擇就是趕走傀儡政權。那個外交部長令人厭惡的所作所為，如實反映了蔡英文的內心世界和真實性格。

美國在兩岸關係上正處於危險的十字路口，過去中華民國與美國曾經是二戰的同盟國，雙方並肩作戰，對抗兇惡的日本侵略，結下深刻的情誼。不幸的是，現在不少美國政客患了歷史失憶症，為了美國表面短期的利益，扶植台獨，摧毀了中國人對美國原有的感情。歷史證明，當美國漠視其他國家的歷史脈絡，打著「民主人權」可笑的幌子，扶植傀儡政權，企圖侵犯其他國家民族的主權完整性時，結果原來親美的人會立刻轉為最堅定的反美分子，美國也必然遭到最慘痛的失敗。事實上，近來美國一連串錯誤的做法，已經讓美軍成為不少台灣人的假想敵了。

（作者為資深媒體人）